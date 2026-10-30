El trabajador de Adif que ordenó al AVE reanudar se ha negado a declarar ante los agentes de la Guardia Civil

Última hora del accidente de trenes en Urda| Page no descarta que pasen de 70 los fallecidos

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MadridEl trabajador del centro de control de Adif que dio la orden al tren AVE de reanudar la circulación con "marcha normal" se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Este operario se ha acogido, por el momento, a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial, dentro de las investigaciones para esclarecer las posibles responsabilidades penales en las causas de este accidente, que ha provocado la muerte de al menos 69 personas.

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Continúa la investigación

De forma paralela, la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de realizar la investigación técnica del accidente, todavía no había interrogado este jueves a los maquinistas y responsables de circulación "al no encontrarse en condiciones de someterse a entrevistas".

El "señalamiento" al personal del Centro de Control de Atocha

Por su parte, el Sindicato del Sector Federal Ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha exigido rigor en la investigación sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que deja por el momento 69 fallecidos, y ha rechazado que se "señale públicamente" al personal del Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha tras las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando aún no se han esclarecido las causas del siniestro.

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A través de un comunicado, la organización sindical ha expresado en primer lugar su solidaridad con las víctimas y afectados, defendiendo que un accidente de esta gravedad "difícilmente puede explicarse analizando únicamente el último eslabón de una cadena".

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Por ello, ha calificado de "inaceptable" convertir la actuación puntual de un trabajador en una explicación anticipada antes de que las pesquisas permitan reconstruir la totalidad de los hechos y la información disponible en cada momento.

CGT ha incidido en que el sistema ferroviario debe analizarse de forma integral, teniendo en cuenta la formación, el mantenimiento, los medios disponibles, las plantillas y la carga mental soportada en puestos de alta responsabilidad como los CRC.

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En esta línea, el sindicato ha recordado que el pasado mes de mayo planteó modificar el Real Decreto 929/2020 para fijar límites a la actividad continuada de control de tráfico, garantizar pausas efectivas y regular adecuadamente factores como la nocturnidad y las situaciones degradadas.

Asimismo, la central sindical ha censurado la difusión de audios del personal del CRC durante la emergencia, advirtiendo de que la publicación de "comunicaciones parciales e interesadas" expone a los trabajadores a un juicio público precipitado.