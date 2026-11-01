325 detenidos en la manifestación de apoyo a Palestine Action en Londres

En lo que va de año se han contabilizado 3.867 detenciones por actividad terrorista

La organización Palestine Action está clasificada como terrorista e ilegalizada por las autoridades británicas

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LondresLa Policía Metropolitana de Londres ha informado este domingo de que 325 personas fueron detenidas en la manifestación del sábado en Londres en apoyo a la organización Palestine Action, clasificada como terrorista e ilegalizada por las autoridades británicas.

Entre los detenidos hay 320 que están acusados de expresar apoyo a una organización ilegal según la Ley de Terrorismo, ha explicado la Policía en un mensaje difundido en redes sociales. La mayoría portaban carteles o pancartas con la frase "Estoy en contra del genocidio. Apoyo a Palestine Action".

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La organización fue ilegalizada en junio de 2025

La concentración ha sido convocada por el grupo Defendamos a Nuestros Jurados ante la Embajada estadounidense en la capital británica y ante el Consulado estadounidense en Edimburgo, a pesar de que la legislación establece que el apoyo explícito al grupo es un delito recogido en la Ley de Terrorismo.

La organización fue ilegalizada en junio de 2025. En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales desestimó la medida por "desproporcionada", pero en junio el Tribunal de Apelaciones confirmó la ilegalización.

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En lo que va de año se han contabilizado 3.867 detenciones por actividad terrorista, de las cuales el 94% son por apoyar a Palestine Action. En los doce meses anteriores a la ilegalización hubo 234 detenciones por terrorismo.

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El próximo 4 de noviembre el Tribunal Supremo tiene previsto resolver el recurso contra la designación de Palestine Action como organización terrorista en un caso en el que se han volcado las organizaciones de defensa de los derechos civiles.