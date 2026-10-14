El Tate Britain de Londres viaja al pasado con una exposición sobre los años 90 que reúne moda, cine y música

La exposición reúne elementos de moda, cine y música de los años 90 que transformaron la cultura pop

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El Tate Britain estrena una exposición que explora la unión entre el arte, la moda y la música en Londres durante los años 90. Desde el pasado 8 de octubre y hasta el próximo 14 de febrero de 2027, los visitantes del museo Tate pueden viajar al pasado para rememorar y conocer el espíritu creativo y rebelde característico del arte londinense que comenzó a surgir en la década de 1990, cuando el país empezó a salir de una recesión.

Mientras la diseñadora Vivienne Westwood consolidaba su carrera al ser nombrada diseñadora británica del año en 1990 y 1991 en la gala de los 'British Fashion Awards', un joven y visionario Alexander McQueen comenzaba a hacerse un hueco en el mundo de la moda estrenando sus primeras colecciones en esa época. En la exposición no faltan referencias a Kate Moss, que durante los años 90 se convirtió en un icono de la moda desfilando en la pasarela con apenas 20 años.

Moda, música y arte que transportan a los años 90

Otros momentos inolvidables de la cultura pop de Londres en los años 90 incluyen la original obra de Damien Hirst, un tiburón real preservado, que el artista vendió en los últimos años del siglo XX por 10 millones de euros. Las emblemáticas botas de Dr. Martens, fabricadas en el Reino Unido, también tienen su espacio en la exposición junto a grandes estrellas de la cultura británica que continúan dando la vuelta al mundo como la saga de libros y películas de Harry Potter y los éxitos musicales de las Spice Girls.

La nueva exposición del museo Tate Britain de Londres está llena de referencias a esta época tan importante en el desarrollo de la cultura pop británica cuyos artistas fueron capaces de reflejar las aspiraciones y desafíos del país anglosajón a través del arte en todas sus formas.

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No obstante, es Hugh Grant en 'Love Actually' quien logró en uno de los diálogos de la película logró expresar el espíritu británico y la importancia del arte en su cultura con la frase: "Puede que seamos un país pequeño pero también somos un gran país, el de Shakespeare, Churchill, Los Beatles, Sean Connery o Harry Potter".