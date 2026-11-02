Los aviones del servicio de preparación de defensa aérea de la OTAN partieron inmediatamente para encontrarse con el avión

Un avión de Barcelona toma tierra en el aeropuerto de Tenerife Norte sin tren de aterrizaje y obliga a activar el plan de emergencia

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Una amenaza de bomba, todavía bajo evaluación, ha obligado este martes a un avión de pasajeros de la aerolínea húngara Wizz Air que cubría el trayecto entre Londres y Sofía a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Budapest.

El ministro de Defensa, Romulusz Ruszin-Szendi ha explicado que, nada más tener constancia del aviso, los aviones del servicio de preparación de defensa aérea de la OTAN partieron inmediatamente para encontrarse con el avión y escoltar su aterrizaje en el aeropuerto Ferenc Lizst de la capital húngara.

"El servicio de preparación de defensa aérea de las Fuerzas Armadas húngaras ha demostrado su valía una vez más en una situación real", ha celebrado el ministro en redes sociales sobre un incidente que no ha dejado víctimas y está ahora bajo investigación de los técnicos policiales.