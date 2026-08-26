El consejero delegado de la aerolínea irlandesa eleva el tono y llama "fracasado" a Óscar Puente en su última respuesta al ministro

Óscar Puente y Ryanair continúan a la carga: la aerolínea le acusa de citar datos obsoletos y el ministro contesta con dureza

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El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, ha tachado de "fracasado" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una nueva respuesta a sus declaraciones sobre la situación de la aerolínea en los aeropuertos regionales españoles, y ha vuelto a negar la falta de aviones tachando de "falsas" las acusaciones de Puente.

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'Matemáticas básicas para tontos'

O'Leary ha negado que los recortes de vuelos de la aerolínea en los aeropuertos regionales españoles respondan a una falta de aviones y ha defendido que la compañía cuenta este verano con 648 aeronaves, 29 más que en 2025, y prevé aumentar su tráfico de 208 a 216 millones de pasajeros este año.

En una nueva respuesta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a través de X, O'Leary ha asegurado que Ryanair está incrementando su flota y el número de pasajeros, pero que este crecimiento no se está trasladando a los aeropuertos regionales españoles porque, a su juicio, sus costes aeroportuarios no resultan competitivos, dejando así de nuevo como "falsas" las acusaciones de Puente a la aerolínea.

Ha defendido así que el problema está en las tasas e impuestos aeroportuarios. En este sentido, ha citado como ejemplos a Eslovaquia, Irlanda, Suecia e Italia regional, donde, según ha señalado, se están reduciendo los impuestos a la aviación.

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O'Leary también ha respondido al argumento del ministro de que las tasas aeroportuarias españolas se encuentran entre las más bajas de Europa y ha insistido en que los aeropuertos regionales españoles deben reducir sus costes para poder atraer el crecimiento de Ryanair.

Para concluir su mensaje, el consejero delegado de la aerolínea ha elevado el tono contra Puente y ha ironizado sobre sus conocimientos matemáticos. O'Leary ha afirmado que enviará al ministro un ejemplar del libro "'Basic Maths for Dummies'" ('Matemáticas básicas para tontos') y le ha calificado de "dummy".

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Problemas con las entregas de aviones Boeing

Las declaraciones del CEO de Ryanair se producen después de que Puente haya contestado a la aerolínea y haya defendido que las noticias sobre los retrasos en las entregas de Boeing siguen siendo relevantes.

En su respuesta el ministro ha dicho que los retrasos en los pedidos de Boeing, reconocidos por el propio CEO de Ryanair en 2024 y 2025, han condicionado la política de vuelos de la aerolínea en los últimos años y también en 2026, pese a la recepción de nuevos aviones en febrero.

"El retraso en los pedidos de Boeing reflejado en sendas noticias de verano de 2024 y 2025 de vuestro CEO, ha condicionado la política de Ryanair de los últimos años y de este también, por mucho que en febrero hayáis recibido aviones que deberíais haber recibido antes", ha señalado el ministro en su cuenta de X.