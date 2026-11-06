Los sindicatos piden la defensa de los servicios públicos y el aumento del SMI

Más de 320.000 personas se manifiestan en toda Francia en el Tercer Acto de las protestas sociales

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La jornada de huelga llenó, este jueves, las calles de manifestantes y la protesta resonó en las principales ciudades francesas. En Lyon hubo enfrentamiento entre los participantes y la Policía lanzó gases lacrimógenos, en respuesta a la harina lanzada contra los antidisturbios. Los agentes tuvieron que recular. La crisis de poder adquisitivo mantiene la movilización este viernes en Francia tras una jornada de huelga.

La demanda del sindicato con mayor número de afiliados es “poder vivir dignamente del trabajo”, frente a una inflación que impide llegar a fin de mes. Los representantes de los trabajadores piden que los salarios, el mínimo suba 100 euros.

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Han salido a la calle y están convocados este viernes, trabajadores de todos los sectores se han unido a la movilización de los estudiantes en defensa de servicios públicos porque las promesas no valen, avisan. Entre los movilizados también están sus padres para frenar los excesos policiales.

Esta mañana en París, la policía cortaba el paso a un grupo pacífico de estudiantes a los que trataba con una violencia cuestionable: las imágenes emitidas por los medios y que han circulados en redes revelan la tensión en las identificaciones, en los cacheos en la capital con riesgo grave de disturbios, según la dirección de inteligencia, en esta jornada con 260 manifestaciones en toda Francia.

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Esta primera convocatoria desde el inicio del curso logró movilizar a los sectores público y privado que junto a estudiantes de secundaria y universitarios, bloquearon vías en ciudades como Estrasburgo, Marsella o Burdeos; también a los chalecos amarillos, que han reanudado desde hace tres sábados las protestas contra el alto coste de la vida y a los agricultores de la Confederación Campesina, entre otros colectivos.