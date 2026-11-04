Un nuevo ciberataque en Francia amenaza las reservas de tres bancos de sangre

El incidente afectó a la empresa encargada de los equipos frigoríficos del Establecimiento Francés de Sangre (EFS), que conserva productos sanguíneos

Un ciberataque afecta al menos a 60 de supermercados europeos y provoca fallos en sus congeladores

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Al menos tres bancos de sangre en Francia sufrieron un ciberataque el pasado lunes, que elevó de forma drástica la temperatura de los refrigeradores que conservan las muestras de donaciones, aunque no implicó ningún impacto sanitario porque funcionaron los sistemas de alerta, anunció este miércoles el Ministerio de Sanidad.

El incidente afectó a la empresa encargada de los equipos frigoríficos del Establecimiento Francés de Sangre (EFS), que conserva productos sanguíneos antes de ser entregados a los centros sanitarios, así como las muestras para pruebas bioéticas, señaló Sanidad en un comunicado.

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Este nuevo ciberataque se produce tras los sufridos por diversos supermercados de toda Europa, incluida Francia, el último este mismo martes, que afectó a una docena de países, cuyos refrigeradores y congeladores fueron hacekados a distancia para elevar la temperatura, lo que generó pérdidas económicas.

"Los sistemas de vigilancia y de alarma del EFS permitieron identificar rápidamente estas anomalías"

Según el semanario Le Canard Enchaîné, el nuevo incidente se produjo cuando los hackers entraron en los servicios de control de la empresa Coolworld, que se ocupa de los sistemas de refrigeración de bancos de sangre, sobre todo de la zona de Borgoña y el Franco Condado, en el centro-este del país.

La temperatura de estas cámaras, que conserva la sangre a 30 grados bajo cero, fue elevada a 110 sobre cero, según la publicación. Sanidad precisó que los servicios informáticos del EFS no se vieron directamente afectados, pero sí se registraron anomalías destinadas a alterar los parámetros de funcionamiento de las cámaras frigoríficas, gestionadas por una empresa externa.

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"Los sistemas de vigilancia y de alarma del EFS permitieron identificar rápidamente estas anomalías y tomar las medidas necesarias para que ninguna muestra o producto sanguíneo resultara alterado", agregó.

En unos casos los equipos afectados fueron controlados, "sin ningún impacto sobre los productos o las muestras" o neutralizados, indicó Sanidad, que señaló que los productos almacenados "fueron transferidos de forma preventiva a otras instalaciones".

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"No se ha identificado ningún impacto sanitario y no se ha producido ningúna pérdida de producto sanguíneo", añadió el gobirno, que señaló que las cámaras contenían esencialmente bolsas de plasma destinadas a transfusiones o a la fabricación de medicamentos.