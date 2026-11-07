El detenido, que tiene 24 años, vestía ropa de estilo militar y utilizaba un fusil militar con "mucha" munición

Seis personas han muerto y otras 15 están heridas

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CracoviaSeis personas han muerto y otras 15 resultaron heridas este sábado cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al atacante, un ciudadano polaco.

Los hechos han ocurrido sobre las 15.00 horas, cuando un hombre ha llegado en un coche a la plaza del mercado y ha abierto fuego indiscriminadamente. "El responsable ha sido detenido. Hay heridos, incluidos agentes de la Policía", ha apuntado la Policía en un primer momento.

El atacante, un ciudadano polaco de unos 24 años

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, ha revelado que el responsable de la muerte de seis personas que han fallecido tiroteadas en el centro de Cracovia era un polaco de 24 años con ideología "ultranacionalista".

"Todo parece indicar que el responsable tenía ideas muy radicales. En su coche se han hallado varias armas (...). Disparó un arma automática y procedía de la localidad de Swietokrzyskie, es de nacionalidad polaca y nació en 2002", ha explicado Kierwinski, según recoge la prensa polaca.

Una de las hipótesis que se barajan es que consiguió el arma en la casa de sus propias padres, ya que su padre tenía permiso de armas. "También hay una investigación en la casa en la que vivía. Por motivos evidentes en estas operaciones participan unidades antiterroristas", ha relatado.

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Dos policías heridos

El ministro del Interior, Waldemar Zurek, ha confirmado dos policías heridos, uno de ellos con pronóstico muy grave está siendo intervenido quirúrgicamente tras recibir tres impactos de bala. Asimismo ha denunciado ya la "enorme tragedia" de la plaza del Mercado. "Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas de esta tragedia inimaginable", ha afirmado.

Zurek ha confirmado que el responsable está herido y que se encuentra ya detenido. "Fiscales, policía y todos los servicios están ya en el lugar recogiendo pruebas e investigando las circunstancias del ataque. El Estado está funcionando. Pedimos calma y no dificultar la labor de los servicios de emergencia. El responsable de este crimen será llevado ante la justicia", ha añadido.