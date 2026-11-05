Claudia Barraso 05 NOV 2026 - 19:41h.

Dos personas han resultado heridas de gravedad tras un tiroteo que ha tenido lugar en Los Realejos

Investigan un tiroteo frente al hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet: buscan a los autores y posibles heridos

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Dos personas han resultado heridas de gravedad tras un tiroteo que ha tenido lugar en Los Realejos, en Tenerife. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este jueves en la calle Los Afligidos.

Según confirma el medio ‘Canarias 7’, las primeras hipótesis apuntan a que varias personas asaltaron el domicilio y otra, que se encontraba en el interior, se defendió con un arma de fuego.

Hasta el lugar de los hechos de desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. El mismo medio ha confirmado que, al menos uno de los implicados, es una persona que tiene un amplio historial delictivo relacionado con el tráfico de drogas a gran escala.

Se desconoce la identidad de las otras personas implicadas en el suceso

Por el momento, se desconoce la identidad de las otras personas implicadas en el suceso y el estado actual de las personas que resultaron heridas de gravedad. Además, no se conoce si tuvieron que ser trasladadas al hospital, pero seguramente necesitasen de intervención sanitaria.