Un tiroteo dentro de una casa en Tenerife deja dos heridos, uno de ellos de gravedad: habrían asaltado la vivienda
Dos personas han resultado heridas de gravedad tras un tiroteo que ha tenido lugar en Los Realejos
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Dos personas han resultado heridas de gravedad tras un tiroteo que ha tenido lugar en Los Realejos, en Tenerife. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde de este jueves en la calle Los Afligidos.
Según confirma el medio ‘Canarias 7’, las primeras hipótesis apuntan a que varias personas asaltaron el domicilio y otra, que se encontraba en el interior, se defendió con un arma de fuego.
Hasta el lugar de los hechos de desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. El mismo medio ha confirmado que, al menos uno de los implicados, es una persona que tiene un amplio historial delictivo relacionado con el tráfico de drogas a gran escala.
Se desconoce la identidad de las otras personas implicadas en el suceso
Por el momento, se desconoce la identidad de las otras personas implicadas en el suceso y el estado actual de las personas que resultaron heridas de gravedad. Además, no se conoce si tuvieron que ser trasladadas al hospital, pero seguramente necesitasen de intervención sanitaria.