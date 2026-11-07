El papa desde Uruguay pidió sostener a los enfermos y atención ante los suicidios, en su discurso a las autoridades en Montevideo

El papa llegó a la catedral metropolitana en un carrito de golf que recorrió las estrechas calles de la ciudad vieja

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UruguayUruguay recibió este viernes al papa León XIV con una ceremonia de bienvenida llevada a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo, en la que el presidente del país austral, Yamandú Orsi, celebró la llegada del sumo pontífice a una "patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos".

"Es un honor y privilegio poder recibirlo en esta región del mundo que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de la configuración de los Estados y sus instituciones. Pero hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países", dijo en su discurso el mandatario.

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Orsi también destacó que, en Uruguay, quienes fueron presidentes por los distintos partidos y el pueblo "pueden sentarse todos juntos, en paz y con alegría" a ofrecerle un abrazo de bienvenida.

Recibido por Orsi

El sumo pontífice se trasladó hasta allí desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco y al llegar fue recibido por Orsi, quien también lo había hecho en la terminal aérea.

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Al bajar del papamóvil y mientras caminaba hacia el escenario, León XIV recibió una camiseta de la selección uruguaya de fútbol y varias cartas por parte de personas que se encontraban en el lugar.

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Inmediatamente después, el máximo jerarca de la Iglesia católica saludó a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.