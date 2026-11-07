Uruguay da la bienvenida al papa León XIV en su primera parada de su gira por Sudamérica: "Con los brazos y el corazón abiertos"
El papa desde Uruguay pidió sostener a los enfermos y atención ante los suicidios, en su discurso a las autoridades en Montevideo
El papa llegó a la catedral metropolitana en un carrito de golf que recorrió las estrechas calles de la ciudad vieja
UruguayUruguay recibió este viernes al papa León XIV con una ceremonia de bienvenida llevada a cabo en la Plaza Independencia de Montevideo, en la que el presidente del país austral, Yamandú Orsi, celebró la llegada del sumo pontífice a una "patria grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos".
"Es un honor y privilegio poder recibirlo en esta región del mundo que ha pasado por procesos duros y dolorosos a la hora de la configuración de los Estados y sus instituciones. Pero hoy esta región es de los pocos rincones del mundo que no tiene guerras entre países", dijo en su discurso el mandatario.
Orsi también destacó que, en Uruguay, quienes fueron presidentes por los distintos partidos y el pueblo "pueden sentarse todos juntos, en paz y con alegría" a ofrecerle un abrazo de bienvenida.
Recibido por Orsi
El sumo pontífice se trasladó hasta allí desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco y al llegar fue recibido por Orsi, quien también lo había hecho en la terminal aérea.
Al bajar del papamóvil y mientras caminaba hacia el escenario, León XIV recibió una camiseta de la selección uruguaya de fútbol y varias cartas por parte de personas que se encontraban en el lugar.
Inmediatamente después, el máximo jerarca de la Iglesia católica saludó a la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y a los exmandatarios Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou.