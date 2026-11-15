La causa del caos aéreo en EEUU que dejó más de 5.500 vuelo cancelados

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que no cree "en absoluto" que se haya tratado de un ciberataque

Las cuatro horas que duró la interrupción total del tráfico aéreo afectó a miles de pasajeros en todo el país, con más de 5.500 vuelos cancelados

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Las autoridades de Estados Unidos han confirmado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues en la víspera, que sigue causando caos en numerosos aeropuertos.

Las cuatro horas que duró la interrupción total del tráfico aéreo, una inusual medida aplicada solo tres veces este siglo, afectó a miles de pasajeros en todo el país, con más de 5.500 vuelos cancelados y 6.900 retrasados hasta las 17:30 hora local (22:30 GMT) del sábado, según la web de rastreo FlightAware.

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La versión de la Administración

El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró que no cree "en absoluto" que se haya tratado de un ciberataque y en su lugar apuntó a fallos en un sistema aéreo que calificó de obsoleto.

Duffy explicó que el problema se originó cuando una contratista de la compañía L3Harris, que provee servicios a la Administración Federal de Aviación (FAA), realizaba un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo.

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"Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un rúter defectuoso", agregó el secretario.

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L3Harris, el principal proveedor del sistema de control de tráfico aéreo de EE.UU., dijo que colabora en la investigación, que ha estado "modernizando la infraestructura de comunicaciones que sustenta el Sistema Nacional del Espacio Aéreo en estrecha coordinación con la FAA" y que la mayor parte de esa labor se ha completado.

Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, descartó que el problema esté relacionado con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

Bedford confió en "recuperar plenamente las operaciones el domingo".