En total, siete vuelos han tenido que ser cancelados en España por esta crisis aérea

EEUU reabre su espacio aéreo tras horas de paralización: descartan la amenaza terrorista y apuntan a un fallo de telecomunicaciones

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La crisis aérea de este viernes en Estados Unidos, donde se suspendieron todos los despegues durante cuatro horas, ha provocado también cancelaciones de vuelos con origen o destino en España, además de algunos retrasos.

Según han informado a EFE fuentes de Aena, el tráfico aéreo va recuperando la normalidad, aunque se registran algunos retrasos en los aeropuertos españoles.

Afectaciones en España

Una interrupción en las comunicaciones fue, según las autoridades americanas, la causa de la paralización durante cuatro horas de las salidas en los aeropuertos de EE.UU., que provocó en un primer momento en España dos cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Madrid-Barajas y otras dos más en el de Barcelona. En total, siete vuelos han tenido que ser cancelados por esta crisis aérea.

En concreto, Iberia tuvo que cancelar un Chicago-Madrid por las dificultades de hacer el servicio en tierra en ese aeropuerto, según fuentes de la compañía.

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Se canceló igualmente el enlace de la aerolínea norteamericana Delta entre Madrid y Atlanta.

La también norteamericana United Airlines canceló un vuelo Chicago-Barclona, que debía aterrizar en torno a las 12:00 del mediodía de hoy, y su vuelta, con salida desde la capital catalana en torno a las 14:00 horas.

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Un fallo en las comunicaciones

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó en la noche de ayer la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

La Administración de Donald Trump atribuyó el incidente, que provocó miles de retrasos aéreos, a una caída del sistema de comunicaciones y descartó que se debiera a un ataque terrorista contra Estados Unidos.