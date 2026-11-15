Miles de personas pasaron la madrugada en la calle esperando a ver al papa pasar en su recorrido por la ciudad en 'papamóvil'

León XIV se encuentra en una visita de seis días a su país adoptivo

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Cusco, la ciudad peruana que fue la capital del antiguo imperio incaico, se paralizó para recibir al papa León XIV, a quien recibieron de manera masiva en su recorrido por la ciudad con exclamaciones tradicionales en quechua como ¡Bienvenido, 'tayta' (padre) León! ¡Kawsachun papa! (¡Qué viva el papa!).

León XIV, que se encuentra en una visita de seis días a su país adoptivo, es el primer papa en 41 años que visita la ciudad de Cusco, después de que lo hicera Juan Pablo II en 1985.

Su gira por América Latina

Miles de personas pasaron la madrugada en la calle esperando a ver al papa pasar en su recorrido por la ciudad en 'papamóvil', una ruta de ocho kilómetros que recorre lugares emblemáticos de la capital turística de Perú como el templo de Qoricancha y la plaza mayor, hasta llegar a la fortaleza inca de Sacsayhuamán.

Entre los asistentes, muchos de ellos con banderas del Vaticano y globos de color blanco y amarillo, no solo había cusqueños sino seguidores de otros países como Brasil y México, que viajaron expresamente a Cusco para ver al papa en esta ciudad.

Al contrario de los recorridos en 'papamóvil' en Lima y Chiclayo, que eran más cortos y breves, el papa realizó el trayecto saludando a la gente sentado.

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La visita del papa León XIV a Cusco, ubicada a 3.400 metros de altitud sobre el nivel del mar, es una de las más delicadas de su primera gira por América Latina, que también incluyó a Uruguay y Argentina, debido a que hace un mes fue operado de un cáncer pulmonar, en el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La visita del papa a Perú supone su regreso a su país adoptivo en el que adquirió la nacionalidad peruana, al pasar más de veinte años de su vida en él en distintos periodos, desde 1982 cuando llegó como misionero, hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó para ir al Vaticano tras ocho años como obispo de Chiclayo.