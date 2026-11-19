El Ejecutivo comunitario desactivó temporalmente varias aplicaciones y descarta que hubiera una brecha de datos

La Comisión Europea rechaza atribuir el ataque a ningún grupo o país mientras la investigación siga abierta

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La Comisión Europea sufrió una campaña de ciberataques contra sus sistemas a finales de octubre, generada con inteligencia artificial (IA). El portavoz comunitario Thomas Regnier ha informado que se han tomado "las medidas necesarias en respuesta" a la agresión cibernética "detectada". "La investigación sigue en curso".

Regnier precisó que el incidente fue detectado el 22 de octubre después de una primera investigación que lo confirmó cuatro días después, tras lo cual el Ejecutivo comunitario desactivó temporalmente varias aplicaciones, como Sysper, la plataforma interna de recursos humanos donde los trabajadores consultan información sobre sus salarios, piden vacaciones y bajas por enfermedad, entre otras funciones.

Investigan si hubo una brecha generalizada de datos

Regnier aseguró que, por ahora, no hay evidencia de una brecha de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión, pero se sigue evaluando. También rechazó atribuir el ataque a algún actor, mientras la investigación siga abierta.

Tampoco explicó al detalle qué medidas ni qué herramientas se están utilizando para prevenir nuevos incidentes, aunque subrayó que "muchos elementos han sido contenidos".

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"Es difícil juzgar el alcance; hablamos de una campaña, de una serie de incidentes, pero no podemos decir más mientras continúa la investigación", ha reiterado.

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"Por supuesto, seguimos en estrecho contacto tanto con el CERT-UE (el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas) como con el Supervisor Europeo de Protección de Datos", ha asegurado Regnier. "La investigación sigue en curso y tomaremos las medidas necesarias en función de las conclusiones, según lleguen".