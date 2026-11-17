Un ciberataque utiliza las webs de grandes compañías como IKEA y Zoom para sustraer datos de los internautas

Amenazas de bomba en aviones, ciberataques a supermercados y bancos de sangre: ¿quién está detrás de estos sabotajes?

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Un ciberataque permitió introducir código malicioso en las páginas web de al menos 178 organizaciones el lunes 16 de noviembre. Entre las afectadas figuran grandes compañías como IKEA, Zoom, Salesforce y HSBC, además de medios de comunicación como la BBC y la CNN. Los atacantes aprovecharon una vulnerabilidad de una herramienta tecnológica utilizada por todas ellas para distribuir un programa capaz de robar información bancaria y obtener datos de los usuarios.

El investigador Scott Helme, de la compañía de seguridad Report URI, detectó el ataque tras analizar 1.611 archivos de código JavaScript y encontrar contenido malicioso en 188 de ellos, vinculados a 178 organizaciones, recogen diversas fuentes internacionales.

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La empresa Hudson Rock también ha hallado pruebas de que las páginas afectadas distribuyeron ese código entre sus visitantes, según recoge Reuters. Los ciberdelincuentes no tuvieron que acceder por separado a los sistemas de cada compañía, sino que se sirvieron de la vulnerabilidad de una herramienta común, Optimizely.

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El código malicioso podía robar tarjetas bancarias y comprometer dispositivos Apple

El análisis de Report URI revela que los atacantes fueron incorporando distintas funciones al programa a lo largo del lunes. Una de ellas permitía interceptar los datos de las tarjetas bancarias introducidos en los formularios de pago de las páginas afectadas, incluidos el número, la fecha de caducidad y el código de seguridad. También podía detectar direcciones de monederos de criptomonedas y sustituirlas por otras controladas por los delincuentes para desviar las transferencias.

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El código estaba preparado, además, para capturar imágenes de las páginas visitadas y robar determinadas cookies. Estas últimas pueden contener información que permite mantener abiertas las sesiones de los usuarios, por lo que su sustracción podría facilitar el acceso a sus cuentas sin necesidad de conocer sus contraseñas.

Otra de las funcionalidades estaba dirigida a los iPhone y iPad que no estuvieran actualizados y buscaba explotar vulnerabilidades de estos dispositivos para comprometerlos. Por ahora, los investigadores no han podido determinar cuántos usuarios han sufrido el robo de datos bancarios ni cuántos dispositivos han resultado afectados. Sí han rastreado transacciones de criptomonedas por un valor aproximado de 7.000 dólares hacia monederos vinculados a los atacantes.

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IKEA, la BBC, la CNN y Salesforce, entre las organizaciones afectadas

El listado elaborado por Report URI incluye a IKEA, Zoom, Bitly, Salesforce, GitLab, HSBC en Estados Unidos, Vodafone Australia, O2, ASOS, Mattel, Heineken, Starbucks Canadá, Change.org, UNICEF USA, Air France-KLM, KLM Países Bajos, Ledger, Peacock, la BBC, la CNN y Fox News, entre otras organizaciones de sectores como el comercio, la banca, el transporte y las telecomunicaciones. El informe también recoge dominios dirigidos al mercado español, aunque no se ha confirmado que haya usuarios en España afectados por el robo de información.

Varias de las compañías han adoptado medidas tras conocer el incidente. Salesforce ha desactivado los archivos de Optimizely mientras investiga lo sucedido y Equifax ha dejado de utilizar la herramienta, aunque asegura que no tiene constancia de que sus propios sistemas hayan sido comprometidos. IKEA, por su parte, está evaluando las posibles consecuencias para sus servicios y clientes. Optimizely ha comunicado que ha corregido la vulnerabilidad, retirado el código malicioso de los proyectos afectados y reforzado sus medidas de seguridad.

Los investigadores recomiendan a quienes hayan visitado alguna de estas páginas durante el lunes que revisen los movimientos de sus tarjetas bancarias y presten atención a posibles cargos no autorizados durante las próximas semanas. Si detectan alguno, deben contactar con su entidad bancaria. También conviene comprobar las transferencias de criptomonedas realizadas y las sesiones activas en las cuentas de los servicios afectados. Los usuarios de iPhone y iPad deben asegurarse, además, de tener instalada la última actualización del sistema operativo disponible para su dispositivo.