El presidente estadounidense señaló sobre el TPI que "lo hemos condenado como grupo" porque, según el mandatario, está "fuera de control"

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reúnen en China en una cumbre histórica que pone el foco en las armas nucleares

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido este viernes el rechazo que ha exhibido junto a los líderes de Rusia y China a la actuación del Tribunal Penal Internacional (TPI). La reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del mencionado tribunal fueron temas centrales en las conclusiones de la cumbre a tres que mantuvieron esta semana en la ciudad china de Shenzhen Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin

El tercer punto de su declaración conjunta comprometió a los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la organización internacional a "reformar la ONU" al considerar que el "respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales" es una cuestión de "suma importancia" y afirma que el tribunal "y otros órganos similares no deben abusar de su jurisdicción".

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Para Trump, el Tribunal se encuentra "fuera de control", en particular desde que dictaminó una orden de busca y captura contra el presidente ruso por orquestar crímenes de guerra durante la guerra de Ucrania. "Putin no está contento con esto, pero otros tampoco lo están", ha apostillado.

Dado que el TPI "ostenta un poder ficticio" y "carece de poder real que lo respalde", según mencionó en la cita internacional el presidente estadounidense, para él el TPI es "una ficción".

"Se creen que pueden intervenir y detener a los jefes de Estado, pero no pueden hacerlo. No pueden actuar sin motivo alguno. Por ello, lo hemos condenado como grupo, en nuestra calidad de tres de las naciones más importantes y poderosas del mundo", ha concluido.