El presidente de Estados Unidos, el de China y el de Rusia se reúnen en una cumbre en la ciudad de Shenzhen

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Shenzhen, en el sur de China, concentra todas las miradas con una cumbre de tintes históricos entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladimir Putin. Una reunión sin precedentes entre los dirigentes de las tres mayores potencias nucleares, marcada por la búsqueda de una salida a las guerras de Ucrania e Irán y por las comparaciones con algunos de los encuentros que definieron el rumbo geopolítico mundial durante el siglo XX.

Las miradas están puestas en la Conferencia de Yalta, celebrada en 1945, cuando, en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial, se sentaron las bases del nuevo escenario internacional.

En esta ocasión, uno de los principales asuntos será el control de las armas nucleares, una cuestión prioritaria para Washington, que ha conseguido llevar a China a la mesa de negociación. El gigante asiático es una potencia nuclear en auge, aunque persisten las dudas sobre la verdadera dimensión de su arsenal, especialmente después de que Estados Unidos y Rusia dejaran expirar el tratado Nuevo START.

"Un intercambio de opiniones en profundidad"

La diplomacia de China, que ejerce de anfitrión de esta cumbre, y proyecta su poder internacional al sentar a los tres líderes en torno a la misma mesa, ha indicado que los tres jefes de Estado "mantendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre cuestiones importantes que afectan a la paz mundial".

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Mientras, Putin ha apuntado a "grandes beneficios potenciales" de la reunión reivindicando que los dirigentes de las potencias puedan "sentarse a una misma mesa e intercambiar opiniones, resolver cualquier desacuerdo entre Estados en política, economía y seguridad buscando compromisos y equilibrando intereses".

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De su lado, el dirigente estadounidense se congratulo de atraer a China a una reunión sobre control de armas, algo que lleva años reclamando, al tiempo que tratará de influir en Rusia para que de pasos hacia el final de la guerra en Ucrania. "Creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Vamos a mantener una buena reunión sobre ese asunto", declaró antes de poner rumbo a Asia para una gira que le ha llevado primero a Filipinas para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

¿Cumbre de Yalta?

Para José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea, resulta "exageradas" las comparaciones con la cumbre de Yalta, trascendental para el devenir de Europa tras el conflicto mundial, aunque considera importante que se sienten en torno a la misma mesa a las tres grandes potencias nucleares y apunta que el mejor resultado puede ser abrir una nueva fase de cooperación en materia de armamento nuclear. Un acuerdo en materia de desnuclearización "generaría un ambiente de mayor entendimiento entre potencias que rivalizan y que en algunos casos se enfrentan", argumenta, insistiendo en que la cita de Shenzhen puede dejar paso a una era de "competición y colaboración entre potencias" y no tanto "rivalidad y confrontación".

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La idea, algo que comparten los tres líderes, es que una mayor coordinación en ciertos temas evite choques geopolíticos y comerciales evitando que la tensión "derive en un conflicto, una guerra, una desestabilización o una guerra híbrida". En su opinión, Putin es el líder más beneficiado con el encuentro ya que ocupa un asiento junto a líderes de gigantes políticos y económicos. "No es su sitio", sentencia Peredo, quien considera que Rusia se cuela en la cumbre gracias a la cuestión nuclear y por el frente abierto en Ucrania.

Mientras China se proyecta como una potencia pacificadora que es capaz de juntar a los principales líderes mundiales y generar consensos. El experto de la Universidad Europea apunta además que Xi está interesado en una negociación de carácter tecnológico y sobre Inteligencia Artificial que ahonde en la cooperación y limite las opciones de una guerra comercial. Trump por su parte llega a la cumbre de Shenzhen tras el varapalo sufrido en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y busca tanto compromisos en control de armas nucleares como en asegurar un marco de competición con las potencias en el que la economía estadounidense pueda crecer tras las dificultades creadas por la guerra con Irán. "Lo que le queda al presidente Trump es cerrar los conflictos abiertos", apunta el catedrático.

El fin de la situación en Ucrania

La agenda en todo caso viene marcada por el conflicto en Ucrania, una vez Washington ha logrado reanudar los contactos con Kiev y Moscú, con los socios europeos listos para participar en próximas rondas y dispuestos a establecer una paz justa en Ucrania que ancle una arquitectura de seguridad europea renovada, punto que precisamente interesa a Rusia para tratar de lograr sus posiciones respecto a la OTAN.

Las comparaciones con las históricas cumbres de Yalta o los acuerdos de Helsinki, 30 años después, vienen así dadas por las implicaciones que pueda tener en el panorama de seguridad europea, un punto que Peredo en todo caso descarta al señalar que en la cita de Shenzhen no habrá presencia de europeos ni de ucranianos.

En este sentido, evita referirse a la cumbre como decisiva para el futuro de Ucrania o Europa y señala que puede servir en todo caso para avanzar en el proceso de negociación en Ucrania. "Decisivo para el continente europeo, no será. El carácter de urgencia o de consecuencias para la Unión Europea, está dentro de la Unión Europea", resume.