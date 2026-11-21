El procedimiento se prolongó durante más de una hora ante las dificultades del personal penitenciario por encontrar un vaso sanguíneo adecuado

Reinaldo Dennes aseguró varias veces que algo no estaba funcionando correctamente en el procedimiento

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El estado de Texas llevó a cabo este jueves la pena capital contra Reinaldo Dennes, un hombre cubano de 70 años de edad que fue condenado a muerte por el asesinato de un comerciante de diamantes en 1996. El varón llevaba casi tres décadas esperando su ejecución, según informa 'La Vanguardia'. Las dificultades que atravesó con la inyección letal reavivaron el debate que surgió con Christa Pike.

El procedimiento se prolongó durante más de una hora ante las dificultades del personal penitenciario por encontrar un vaso sanguíneo adecuado para inyectar el fármaco. En teoría, este proceso es indoloro, pero Dennes expresó varias muestras de dolor, pidiendo clemencia y asegurando que “algo no está funcionando correctamente” durante la aplicación de la dosis letal.

"Llévame, Padre. No permitas que sufra así", dijo el recluso

Las autoridades penitenciarias aseguran que siguieron el protocolo, pero lo cierto es que el preso repitió en varias ocasiones su voluntad por morir y dejar de sentir dolor: "Llévame, Padre. No permitas que sufra así". La portavoz Amanda Hernández, en declaraciones recogidas por la 'CNN', reconoció varios intentos fallidos para encontrar una vena adecuada, utilizando finalmente los vasos sanguíneos del pie izquierdo y el lado izquierdo del cuello del preso.

Hernández resaltó que los puntos de inyección utilizados se ajustaban a los procedimientos del sistema penitenciario y que se habían empleado en ejecuciones anteriores. Aunque no es frecuente que se utilicen. Así, destacó que el reo podría haber fingido durante el proceso, al señalar que se había quejado de dolor en zonas en las que no se había intentado ninguna inyección.

El debate sobre la inyección letal

El debate sobre la eficacia y la humanidad del método de la inyección letal surgió a raíz del caso de Christa Pike, quien sobrevivió a la ejecución y tuvo que ser trasladada a un hospital y conectada a una respiración. La mujer, que logró despertar y relatar su testimonio tras el intento de ejecución, aseguró que todavía sufre dolores constantes meses después. La reclusa resaltó que las inyecciones le provocaron quemaduras y ampollas en los brazos.

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Tras los hechos, Frank Strada, comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, presentó su dimisión ante la segunda ejecución fallida bajo su mandato. En mayo, la ejecución de otro reo condenado a muerte fue cancelada al no poder colocarle las vías intravenosas.