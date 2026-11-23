La familia explica que su detención está relacionada con su permiso de residencia, ya que la universidad se lo anuló sin decirle nada porque sus clases eran telemáticas

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Un joven universitario catalán de 22 años fue detenido hace 10 días por el ICE, la policía migratoria de Estados Unidos, pese a que tiene visado vigente hasta 2029, y desde entonces permanece en un centro de internamiento de Georgia, sin que su familia sepa cuándo podrá salir. Al parecer, el joven desconocía que la universidad había cancelado el documento que acreditaba su condición de estudiante internacional, según su abogada.

Según ha explicado a la emisora Rac-1 la abogada de la familia, Regina Pitarch, especialista en extranjería, los agentes detuvieron el pasado 13 de noviembre al joven "sin preguntar" y posteriormente fue encarcelado, sin comprobar si tenía visado. El chico estaba ayudando a un amigo a hacer una mudanza, cuando, según ha explicado la abogada, acudieron varios agentes del ICE y lo detuvieron.

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La letrada Regina Pitarch, quien representa al estudiante de la Universidad de Misuri, pese a que el joven tiene el visado vigente hasta 2029, detalló que el inmigrante catalán, de 22 años de edad, firmó un documento que le presentaron como una "deportación voluntaria", sin contar con asistencia legal.

"Le prometieron que en una semana iba a ser deportado y ya lleva diez días allí", explicó Pitarch. Una detención que está relacionada con su permiso de residencia, ya que en la universidad se la anularon sin decirle nada porque sus clases eran telemáticas. El estudiante, natural de Barcelona y que prefiere no revelar su identidad, fue detenido el viernes 13 de noviembre en Suwannee, en el norte del estado de Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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"Estaba ayudando a hacer una mudanza y, por razones que desconocemos, fue detenido y puesto en una prisión inmediatamente", relató la abogada. Tras su detención, el joven fue trasladado a un centro penitenciario de Suwannee, en Florida, donde le dieron la posibilidad de firmar unos papeles, que su abogada cree que eran para la extradición voluntaria y, a partir de aquí, le llevaron a un centro de detención del ICE en Georgia, donde ya lleva una semana.