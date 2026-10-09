El alcalde de Nueva York ha calificado lo ocurrido de "inconcebible y extremadamente grave" al tiempo en que ha pedido a Trump sacar al ICE de la ciudad

El suceso se produce semanas después de que otro agente del ICE hiriese gravemente a un migrante venezolano que trabajaba como repartidor en Texas

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Nueva YorkNuevo incidente con el ICE, el denominado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, como protagonista de otro suceso que ha levantado indignación ciudadana ante la actuación de uno de sus agentes. Concretamente, contra el que este jueves abrió fuego contra un hombre dominicano en el barrio de Marble Hill de Nueva York justo cuando se encontraba en el coche con su hijo de cinco años en la parte trasera.

Como puede apreciarse en las imágenes del vídeo que acompañan a esta noticia, varias personas captaron el momento posterior al disparo, con el varón, al que querían detener, tendido en el suelo.

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Indignación por la actuación del ICE: “No me quedaré de brazos cruzados”

En las inmediaciones, nada más producirse el tiroteo, se vivieron momentos de mucha tensión, con enfrentamientos incluso con la Policía, mientras el propio alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha instado a Donald Trump a que saque al ICE de la ciudad, denunciado en redes sociales que los agentes rodearon al hombre y a un niño de cinco años que se encontraba en el interior de su vehículo antes de efectuar "múltiples disparos".

En el lugar de los hechos, algunos testigos incluso trataron de parar los coches del ICE que estaban allí.

Todo se produjo en torno a las 16:00 horas, en una zona residencial ubicada entre el l Alto Manhattan y el extremo sur del Bronx. La Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), ha subrayado que sus agentes no estuvieron involucrados en lo ocurrido ni se encontraban en el lugar en el momento de los disparos, desmarcándose así de la actuación del ICE.

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El alcalde de Nueva York pide a Donald Trump sacar al ICE de la ciudad

Junto al clamor ciudadano, los hechos han causado además una fuerte indignación entre las autoridades locales y estatales. Así, el alcalde de Nueva York ha calificado lo ocurrido de "inconcebible y extremadamente grave", y ha insistido en que exigirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el fin de todas las operaciones del ICE en la ciudad. "No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes del ICE aterrorizan a nuestras comunidades", ha advertido Zohran Mamdani.

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En esa línea, también la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, ha exigido a las autoridades federales que proporcionen "una explicación completa y transparente" sobre las circunstancias del suceso para esclarecer lo ocurrido, mientras la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, ha reclamado igualmente respuestas inmediatas.

Trasladando esta última "la inmensa ansiedad y la incertidumbre" que las acciones del ICE provocan entre la población inmigrante de la ciudad, ha insistido en demandar respuestas por lo ocurrido.

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El ICE justifica su actuación asegurando que el hombre tiene antecedentes y vínculos con los Trinitarios

Por su parte, el ICE, ha justificado su actuación identificando al varón como un dominicano con antecedentes penales y vínculos con la conocida banda de los Trinitarios.

Describiéndolo como un inmigrante en situación irregular con una condena previa por hurto mayor y arrestos anteriores por agresión, robo, posesión de drogas y tenencia de armas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que los agentes realizaban en esos momentos una operación selectiva para detener al individuo.

Según ‘The New York Times’, los hechos se enmarcan en un aumento de la presión operativa del ICE a nivel nacional bajo la Administración de Donald Trump, lo que ha derivado en un incremento de los arrestos mediante controles de tráfico.

Desde la toma de posesión en enero de 2025, al menos dos docenas de personas han sido tiroteadas por agentes federales de inmigración, un balance que deja seis fallecidos, tres de ellos ciudadanos estadounidenses. Los datos recopilados por el Deportation Data Project, una iniciativa creada por la Universidad de California en Berkeley y en Los Ángeles –que recopila y publica conjuntos de datos públicos y anónimos sobre la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno de EEUU– muestran que las detenciones de esta agencia federal en el estado de Nueva York crecieron de 865 en el mes de abril a 1.552 en julio.