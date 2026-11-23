El país cuenta con unos 50.000 búnkeres con capacidad para aproximadamente 4,5 millones de personas

Finlandia ha realizado ejercicios y simulacros para comprobar la capacidad de respuesta ante diferentes escenarios

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Finlandia lleva décadas preparando a su población para hacer frente a una posible amenaza militar procedente de Rusia. Su estrategia de defensa civil incluye una extensa red de refugios subterráneos concebidos para proteger a millones de personas incluso ante escenarios de guerra nuclear.

El país cuenta con unos 50.000 búnkeres con capacidad para aproximadamente 4,5 millones de personas, una infraestructura que convierte a Finlandia en uno de los países europeos mejor preparados para afrontar una eventual emergencia bélica. Muchos de estos espacios tienen además un sistema de doble uso: durante los periodos de paz funcionan como instalaciones deportivas y de ocio, pero pueden transformarse rápidamente en refugios ante una emergencia.

Uno de los ejemplos más destacados se encuentra bajo tierra, a unos 25 metros de profundidad, y dispone de instalaciones que en circunstancias normales incluyen una piscina olímpica, pistas de skate, gimnasios y grandes espacios deportivos. En caso de emergencia, estas instalaciones pueden adaptarse para acoger a la población durante largos periodos de tiempo.

La transformación está diseñada para realizarse con rapidez. La piscina, por ejemplo, puede vaciarse para instalar cientos de literas. Los refugios disponen también de baños, kits de emergencia, puertas blindadas, generadores eléctricos y sistemas de filtración del aire preparados para proteger a la población frente a contaminantes, incluidos los de naturaleza radiactiva.

Una población preparada para una emergencia

La infraestructura se completa con una población habituada a los protocolos de defensa civil. Finlandia ha realizado ejercicios y simulacros para comprobar la capacidad de respuesta ante diferentes escenarios de emergencia y, hace solo unos meses, organizó el mayor ejercicio de defensa civil del país desde la Segunda Guerra Mundial.

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La preparación adquiere una dimensión especial por la situación geográfica de Finlandia. El país comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, que permanecen cerrados desde la invasión rusa de Ucrania. Las relaciones entre Helsinki y Moscú se encuentran congeladas y la guerra en Ucrania ha reactivado en Finlandia el recuerdo de un pasado marcado por los enfrentamientos con su vecino oriental.