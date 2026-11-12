David Cacho 12 NOV 2026 - 16:18h.

Desde hace ya unos años nos movemos en un terreno de guerra, pero de guerra pantanosa, eso que se llama guerra híbrida.

Se multiplican las falsas alarmas por mochilas sospechosas: desalojan la sede de Podemos de Sevilla y hay casos en Málaga y Madrid

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Amenazas de bomba en supermercados, aviones y ahora colegios. ¿Qué está pasando en Europa? Desde hace ya unos años nos movemos en un terreno de guerra, pero de guerra pantanosa, eso que se llama guerra híbrida. Causan daño no con misiles, sino con ataques a supermercados que estropean la comida. O se siembra el caos con falsas amenazas de bomba en colegios, estaciones de tren, televisiones y aerolíneas. Y ¿qué sabemos de los autores? Porque no está claro que haya un solo país detrás.

Lo que está claro es que exigen una gran coordinación. Esto no es cosa de un lobo solitario. El gobierno francés culpa de los ataques a los supermercados a la unidad cibernética de la Guardia Revolucionaria de Irán. Pero una de las características de la guerra híbrida es que es muy difícil encontrar pruebas concluyentes para acusar a alguien.

Los correos que reivindican algunas amenazas de bomba proceden de Taiwán y de Filipinas para despistar, y los firma un tal Mikhail Andropov, como si quisiera bromear con que es Rusia quien está detrás. Lo peor, Isabel, es que tiene toda la pinta de que todo esto va a ir a más.