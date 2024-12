"Se me partió la espalda y me habían vetado en casi todos los sitios, hasta que me cogieron en la ONCE", comenta orgulloso. "Lo que más me gusta es el trato con la gente, es un trabajo muy sociable, no estás encerrado en una nave, y la gente suele tratarnos muy bien, porque la ONCE está muy bien vista por los que nos compran y por la ayuda social que hace... Bueno, que hacemos --matiza--, porque ahí estamos metidos todos".