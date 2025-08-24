Comprobar Sueldazo de la ONCE: número premiado hoy domingo 24 de agosto de 2025

Números agraciados en el sorteo del Sueldazo Fin de Semana de la Once del domingo 24 de agosto de 2025

Comprueba el resultado premiado del sábado 23 de agosto de 2025

El resultado del sorteo de El Sueldazo de la ONCE de hoy, domingo 24 de agosto de 2025 ha dejado la siguiente combinación ganadora: 81473 de la serie 054.

Los premios adicionales son: 06.518, serie 035; 23.712, serie 055; 49.750 serie 042 y 08.083, serie 017.

Puedes confirmar un día más si eres uno de los vencedores del juego más esperado del fin de semana.

El Sueldazo de la ONCE: cuándo se celebra, cómo jugar y cuánto cuesta

El Sueldazo de los sábados y domingos da sorpresas todos los fines de semana con un premio de hasta de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000€ al contado.

El precio del cupón del Sueldazo de la ONCE es de solo dos euros, que se puede comprar en cualquier establecimiento físico de la ONCE.

Todos los premios de El sueldazo de la ONCE

El cupón ganador será el que acierte las cinco cifras del décimo más un número de serie. Además, hay 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras, pero hay más.

Además se entregan cuatro segundos premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. El boleto agraciado se forma con una combinación de cinco cifras , que van desde el 00000 al 99999 y una serie de 3 , que coincidirá con la primera extracción.

Los cuatro segundos premios se fallarán a los que tengan los boletos con las combinaciones y las series coincidentes con las 4 siguientes extracciones.

Hay 4.950 premios de 30 euros a los tres últimos números; 49.500 premios de cuatro euros por los dos últimos números; 495.000 premios de dos € a la última cifra,

Hay 216 premios de 400 a los últimos cinco números de la 2ª y 5ª extracción.

Cómo apostar en internet por El Sueldazo de la ONCE

Para apostar en El Sueldazo de la ONCE puedes hacerlo a través de la página web oficial. En la pestaña de ‘El Sueldazo del fin de semana’. Una vez que accedas solo habrá que seleccionar números al azar o escoger los números de la combinación que se vaya a jugar.

Una vez que hayas hecho esta elección y siempre cruzando los dedos, podrás añadir el boleto al carrito y recibirás un correo electrónico de verificación, tal y como cuando haces cualquier compra por internet.

Y ya con esto no tendrás que volver a pensar en los resultados, porque cuando el sorteo concluya te enviarán el número ganador.

Nota: La única lista oficial de resultados válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Informativos Telecinco no se hace responsable en caso de errores u omisiones.