Cómo saber si tu número ha sido premiado más veces que otros: historial y estadísticas curiosas

Números feos, amuletos y toda clase de manías: los rituales más curiosos para que la Lotería de Navidad toque

Aunque el azar equipare las probabilidades, la historia de la Lotería de Navidad ha dejado momentos que han despertado la imaginación de los jugadores. Las terminaciones y algunos números completos acumulan registros peculiares que, si bien no contradicen las posibilidades del sorteo, sí que sirven para alimentar mitos, supercherías y decisiones que rozan, en algunos casos, la obsesión estadística.

Para la Lotería Nacional está disponible una web en la que se pueden comprobar las estadísticas de números premiados. Sin embargo, vamos a aprovechar para revisar cómo está la situación en distintos sorteos

Terminaciones más frecuentes

Según datos históricos de Loterías y Apuestas del Estado, las terminaciones con mayor presencia en el primer premio de la Lotería de Navidad siguen un patrón innegable: el 5 lidera con 32 ocasiones, seguido del 4 y el 6, ambos premiados 27 veces. Otras cifras, como la 8, el 0 o el 7, también aparecen entre las más recurrentes, especialmente en las últimas décadas. En el otro lado del espectro encontramos, el 1, 2 y 9 que apenas han sido elegidos elegidos por la suerte, con menos de diez veces cada uno.

Números completos con doblete histórico

En más de 200 sorteos de la Lotería de Navidad, sólo dos números han sido agraciados dos veces con el primer premio. El 15640 triunfó en 1956 y 1978, y el 20297 en 1903 y 2006. Cada vez que sale el mismo número supone una anomalía rara, evidencias de que el azar, por útil que sea, no está exento de trucos estadísticos que parecen obra de la casualidad más caprichosa.

Terminaciones de dos cifras

Al profundizar en las combinaciones finales de dos cifras, emergen terminaciones aún más persistentes:

85 ha sido el primer premio en la Primitiva o el Gordo siete veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005)

57 seis veces;

64, 65, 75, 90 y 97 cinco veces cada una.

Estos registros alimentan una narrativa que invita a explorar el billete según patrones sabidos, a pesar de que la lógica probabilística atribuya a cada uno 1 entre 100 000 posibilidades.

¿Predicen algo o solo engordan la superstición?

La estadística es contundente: cada sorteo es independiente, sin memoria alguna de los anteriores. Que la cifra “5” haya aparecido 32 veces no significa que vaya a volver a hacerlo ni que tenga más probabilidad. Y ello a pesar de que el porcentaje de aparición del 5 sean del 152% y del 1 apenas el 38%. La ilusión de patrones recurren al sesgo de confirmación: memorizamos lo que coincide y olvidamos lo improbable. Lo explica el caso de la “terminación 29” en 2024, que tuvo unas ventas muy elevadas estar asociada con la riada de la DANA, aunque no tenga ningún punto objetivo que diera ventaja a esta cifra frente a cualquier otra del sorteo.

Por eso es importante ser conscientes de las supersticiones, desmontando la falacia de los “números de la suerte”, y tomar decisiones por nuestras emociones (ya que al fin y al cabo por eso jugamos), y no por probabilidad… Ya que todos los números tienen las mismas, un simple 0,001 % de probabilidad de ser Gordo, sin vetos ni privilegios.