El primer premio del sorteo de la lotería del Niño 2026

Compartir







El Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 reparte este 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios. El primero de los premios, el más esperado, está dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Cuánto se queda Hacienda de los primeros premios

En total, este sorteo repartirá 770 millones de euros en premios, y sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo con el 20% de la parte que excede de 40.000 euros.

Así, un ganador del primer premio del sorteo de El Niño, dotado con 200.000 euros, no tributará por los primeros 40.000 euros, que están exentos, mientras que sí que pagará por el resto (32.000 euros), es decir, que finalmente recibirá 168.000 euros por décimo.

Por su parte, en lo que se refiere a aquellos que ganen el segundo premio, dotado con 75.000 euros, recibirán 68.000 euros, mientras que los agraciados con el tercero cobrarán íntegramente los 25.000 euros del galardón.