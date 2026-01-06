El segundo premio del sorteo de la Lotería del Niño 2026

Compartir







El Sorteo extraordinario del Niño, que se celebra este 6 de enero, reparte este año 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo).

El segundo premio de este sorteo está dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo) y el tercero con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

Cuánto se queda Hacienda de los primeros premios

En total, este sorteo repartirá 770 millones de euros en premios, y sólo tributan los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros por décimo con el 20% de la parte que excede de 40.000 euros.

Así, un ganador del primer premio del sorteo de El Niño, dotado con 200.000 euros, no tributará por los primeros 40.000 euros, que están exentos, mientras que sí que pagará por el resto (32.000 euros), es decir, que finalmente recibirá 168.000 euros por décimo.

Por su parte, en lo que se refiere a aquellos que ganen el segundo premio, dotado con 75.000 euros, recibirán 68.000 euros, mientras que los agraciados con el tercero cobrarán íntegramente los 25.000 euros del galardón.