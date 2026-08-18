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El sorteo de La Primitiva de este lunes deja un premio de 1,15 millones de euros en Salamanca

El sorteo de La Primitiva de este lunes deja un premio de 1,15 millones de euros en Salamanca
El ganador ha sido el único acertante de primera categoría. Europa Press Archivo
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Un único boleto acertante del sorteo de La Primitiva del pasado lunes 17 de agosto de Loterías y Apuestas del Estado, ha sido validado en el despacho receptor número 64.865, un estanco de la avenida de Comuneros en Salamanca, a la altura de los números 39-45. Su dueño cobrará un premio acumulado de 1.151.151,39 euros.

La combinación ganadora con la que se ha convertido en millonario

La combinación ganadora ha sido 02-04-19-28-46-48, complementario 18 y reintegro 0. JOKER: 7076326. Estos números han dotado al ganador con más de un millón de euros al obtener 515.440,92 euros correspondientes a un premio de categoría especial (6 aciertos + reintegro) más 635.710,47 euros de un premio de primera categoría (6 aciertos).

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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, con un premio de 51.544,09 euros, que han sido validados en la administración número 36 de Badalona, en Barcelona, situada en Del Mar, 124, y en el despacho receptor número 29.130 de Melide, en A Coruña, situado en Arzúa, 5.

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