Agencia EFE 18 AGO 2026 - 11:02h.

Un único boleto acertante del sorteo de La Primitiva del pasado lunes 17 de agosto ha sido validado en Salamanca y su dueño cobrará un premio acumulado de más de 1 millón de euros

Comprobar Primitiva: número premiado hoy lunes 17 de agosto de 2026

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Un único boleto acertante del sorteo de La Primitiva del pasado lunes 17 de agosto de Loterías y Apuestas del Estado, ha sido validado en el despacho receptor número 64.865, un estanco de la avenida de Comuneros en Salamanca, a la altura de los números 39-45. Su dueño cobrará un premio acumulado de 1.151.151,39 euros.

La combinación ganadora con la que se ha convertido en millonario

La combinación ganadora ha sido 02-04-19-28-46-48, complementario 18 y reintegro 0. JOKER: 7076326. Estos números han dotado al ganador con más de un millón de euros al obtener 515.440,92 euros correspondientes a un premio de categoría especial (6 aciertos + reintegro) más 635.710,47 euros de un premio de primera categoría (6 aciertos).

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes, con un premio de 51.544,09 euros, que han sido validados en la administración número 36 de Badalona, en Barcelona, situada en Del Mar, 124, y en el despacho receptor número 29.130 de Melide, en A Coruña, situado en Arzúa, 5.