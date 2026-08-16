Furor por conseguir en Motril, Granada, un décimo de la fecha de la final del Mundial para la Lotería de Navidad: "Estamos desbordados"

Redacción Andalucía Agencia EFE 16 AGO 2026 - 13:18h.

El número 19726 "se ha hecho viral" tras ganar España su segunda estrella ese día y ya es "uno de los más apetecibles" para el sorteo

"Estamos desbordados, ya nos quedan pocos", admite el presidente del Club de Waterpolo Motril, que juega cada año ese número

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GranadaEl 19 de julio de 2026 será un día difícil de olvidar para muchos españoles por la victoria de España en el Mundial de fútbol frente a Argentina. Por eso, hay furor por conseguir en Motril (Granada) un décimo de la fecha de la final para la Lotería de Navidad.

En el municipio aún está en venta un número que prácticamente está agotado en todas las demás administraciones del país, ya que el Club Waterpolo Motril lo juega desde hace muchos años.

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Con su demanda disparada, la entidad deportiva está recibiendo de forma continúa peticiones desde distintos puntos del territorio nacional para adquirir el boleto con el 19726 escrito: "Se ha hecho viral".

Eso reconoce el presidente del club motrileño Gerardo Romero en declaraciones a EFE. "Estamos desbordados", admite por las llamadas que les llegan de todo el país de interesados en comprar el codiciado décimo.

"Uno de los números más apetecibles, ya nos quedan pocos"

Romero explica que los componentes y familiares del equipo juegan "todos los años" ese número, que es "uno de los más apetecibles" este 2026 por la hazaña de la selección española de Luis de la Fuente.

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Ha asegurado que han retirado en estos días los décimos que tienen asignados en la administración número 1 de Motril y que no saben cómo lo van hacer ya que tienen peticiones "desde días antes de recogerlos".

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"Ya nos quedan pocos e igual no llegamos a septiembre al ritmo que llevamos", ha señalado también. Tiene la ilusión de que el 19726 sea afortunado en el sorteo de Navidad: "Va a ser nuestro año".

Se han dado varias circunstancias que lo dicen: "El Mundial que hemos ganado y la coincidencia de que en el anuncio de televisión de la Lotería una de las protagonistas sea una actriz motrileña", en referencia a Tusti de las Heras.

"Sí queda para el resto de sorteos del año"

Por su parte, María Jesús Egea, de la administración número 1 de Loterías Fajardo, ha reconocido que están sorprendidos por la gran demanda que está teniendo el número 19726 desde que se puso a la venta.

También de las llamadas que están recibiendo a pesar de que "solo quedaban los que el Club de Waterpolo y otros particulares que también juegan cada año este número tenían reservado".

Egea ha puntualizado que ese número "sí les queda en el resto de sorteos del año" y que en la administración gana cada año sabiendo que pueden repartir un pedacito de suerte.