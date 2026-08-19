El sorteo de Euromillones de este martes deja un premio de un millón de euros en Zaragoza
El acertante del sorteo de Euromillones de este martes 18 de agosto ha dejado un nuevo millonario en Maluenda, Zaragoza
Resultado Euromillones: comprobar número premiado hoy martes 18 de agosto de 2026
Un acertante del sorteo de Euromillones de Loterías y Apuestas del Estado celebrado este martes 18 de agosto ha obtenido un premio de un millón de euros en el municipio de Maluenda, en Zaragoza. El boleto acertante con código FKB59169 ha sido validado en el Despacho Receptor nº 93.040, situado en Hilarza, 1.
La combinación ganadora con la que el acertante ha conseguido el millón
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones ha estado formada por los números 38, 40, 50, 3 y 9. Las estrellas son 6 y 10. La recaudación ha ascendido a 36.075.014,80 euros.
A pesar de que en el sorteo de este martes no se han registrado boletos acertantes de Primera Categoría, existe un boleto acertante de Segunda Categoría, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Cuenca, situada en Avda. de Castilla-La Mancha, 4.
También se ha registrado un boleto acertante de Tercera Categoría validado en el Despacho Receptor nº96.030 de Madrid, situado en Avda. de Asturias, 53 L- F1.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 49 millones de euros.
El sorteo de Euromillones, que se celebra todos los martes y viernes, es uno de los más importantes no solo en España, también en Europa, pues cada semana convierte en millonarios a nuevos acertantes.