Agencia EFE 21 AGO 2026 - 12:57h.

El acertante ha validado un boleto de primera categoría a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Primitiva: número premiado este jueves 20 de agosto de 2026

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Un acertante del sorteo de La Primitiva de Loterías y Apuestas del Estado celebrado este jueves 20 de agosto ha validado un boleto de primera categoría (6 aciertos) a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado. El nuevo millonario ha conseguido un premio de 1.089.281,83 euros.

La combinación ganadora con la que el acertante ha conseguido el millón

La combinación ganadora de este sorteo de La Primitiva ha correspondido a los siguientes números: 37 22 20 45 09 01, complementario: 02, reintegro: 9 y Joker: 7223901.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen cinco boletos acertantes, a los que les ha correspondido 35.328,06 euros a cada uno.

Estos han sido validados en la administración de loterías número 2 de Arévalo, en Ávila, en la número 8 de Ávila, en la número 4 de San Pedro Alcántara/Marbella, en Málaga, en el despacho receptor número 50.725 de Torre del Mar/Vélez-Málaga, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro).