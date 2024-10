Las terminaciones con premio de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre atrae la atención de millones de personas. No solo por la esperanza de ganar el tan ansiado “Gordo”, sino también por las numerosas terminaciones premiadas que brindan un consuelo parcial a todos aquellos que no logran hacerse con alguno de los premios mayores. La edición de 2023 no fue una excepción, tanto a la hora de recuperar algo de dinero invertido, como si nuestro objetivo es analizar patrones históricos y tendencias para maximizar las posibilidades de éxito.