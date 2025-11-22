¿Ganar la Lotería de Navidad es cuestión de suerte o probabilidad? Los expertos contestan

Ganar la Lotería de Navidad reúne tanto elementos de suerte como de probabilidad

Si estás en esta lista no puedes jugar a la Lotería de Navidad este año

Compartir







Cada 22 de diciembre, millones de décimos se depositan con ilusión en el sorteo más esperado de España. Pero, ¿estamos ante un simple golpe de suerte o ante un juego de probabilidad transparente? Los expertos apuntan que ambos componentes están presentes, aunque la balanza se inclina hacia uno de los extremos más.

Para el premio mayor, conocido como El Gordo, en el sorteo de Navidad existe una combinación fija de números entre 00000 y 99999, es decir, hay 100.000 posibilidades. De esta forma, la probabilidad de alguien que compre un solo billete y gane El Gordo es de 1/100.000 = 0,00001, lo que supone tan solo un 0,001%. Así pues, la probabilidad es pequeña pero clara y está definida.

¿Entonces es suerte pura?

El profesor de Matemáticas Sergio Castro afirma que la esperanza matemática del sorteo es negativa: a largo plazo siempre se pierde dinero. Además, es importante tener en cuenta que, a pesar de lo que nos gustaría a muchos creer los sucesos de cada año son independientes entre ellos.

En este sentido, la parte de “suerte” es real: cada número tiene la misma probabilidad de salir, sin que haya memoria de sorteos anteriores. Todo depende de ese intangible que es la suerte, que en este caso es equivalente a la probabilidad de que te toque. Por tanto, comprar el décimo correcto depende de azar puro: no hay trazado, patrón o bayesiano que garantice el éxito.

Pero también es cuestión de probabilidad

Aunque la suerte juega su rol, la noción de probabilidad estructurada es imprescindible. Un reciente análisis universitar­io estimó que “cada sexto boleto resulta premiado con algo” en la Lotería de Navidad, gracias a la gran cantidad de categorías de premio existentes en el sorteo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, el formato del propio sorteo, con solo 100.000 números posibles, decimales de participación, premios fijados por número, permite al participante conocer la probabilidad exacta que tiene. Eso convierte este juego en uno de los más “razonables” entre loterías, aunque el resultado siga siendo desfavorable desde el punto de vista económico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿Suerte o estrategia?

Si te preguntas “¿debo elegir un número o serie concreta para aumentar mis opciones?”, los expertos lo dejan claro: no hay números afortunados ni estrategias escondidas. Todos los números tienen la misma probabilidad de ganar, y aquello de creer que la suerte vive en determinadas administraciones es una falacia que depende del número de boletos vendido en cada una. Una mezcla de marketing, superstición y tradición.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La mejor estrategia, en realidad, es tener clara la finalidad: ¿compartir ilusión con otros, disfrutar de la tradición o especular con ganar? Porque desde la perspectiva económica, el valor esperado es negativo.

Ganar la Lotería de Navidad reúne tanto elementos de suerte como de probabilidad. La suerte, en el sentido de que no puedes afectar directamente qué número saldrá. La probabilidad, porque sí puedes conocer exactamente cuál es tu posibilidad y calibrarla antes de participar (en este sorteo es ~ 1 entre 100.000 para el premio mayor).

Los expertos coinciden: jugar puede formar parte de la fiesta y la tradición, pero no debe confundirse con una inversión o una estrategia para generar riqueza. Entender esta dualidad —azar + cálculo— es la clave para participar con responsabilidad y sin falsas expectativas.