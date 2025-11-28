¿Pagar por Bizum sirve para justificar un décimo compartido de la Lotería de Navidad?

Una prueba útil, pero no definitiva, de que has participado en un décimo de lotería

Estos son los dos cambios que habrá en la Lotería de Navidad de 2025

Compartir







Compartir un décimo de la Lotería de Navidad es una práctica arraigada. Mientras uno de los participantes se encarga de adquirir el décimos, los amigos, compañeros o familiares aportan también su parte, enviando un Bizum que sirve para cubrir su participación. Lo siguiente es esperar juntos que caiga el “¡El Gordo!”. Pero, si el premio toca, ¿ese Bizum es prueba suficiente para reclamar tu parte? La respuesta es: puede ayudar, pero no sustituye lo esencial.

Bizum como prueba de pago… con matices

Los expertos en la materia señalan que sí, una transferencia o pago por Bizum puede servir como justificante de una participación en un décimo compartido de lotería. Sin embargo, la existencia de este pago no es suficiente, ya que también debe cumplir con una serie de requisitos de forma.

PUEDE INTERESARTE Lotería de Navidad 2025: cómo conseguir un número específico

Según varios abogados expertos en el tema, más allá del envío del dinero, el concepto del Bizum debe incluir una serie de datos clave, como el número jugado, la cantidad aportada y otra información relevante. Por tanto, el pago digital es útil, pero no suficiente sin más documentación.

¿Por qué no basta únicamente el Bizum?

El décimo agraciado sigue siendo un documento al portador, lo que significa que solo quien lo presenta puede cobrarlo, independientemente de transferencias previas. Ninguna foto, Bizum o conversación en WhatsApp sustituye ese valor legal del billete… solo quien lo tiene en mano puede cobrar el premio. Una simple captura de Bizum o un mensaje de grupo no acredita legalmente que el participante tenía derecho al premio si no se acompaña de un acuerdo claro y previo a la realización del sorteo.

PUEDE INTERESARTE Si estás en esta lista no puedes jugar a la Lotería de Navidad este año

Por eso, para que el pago por Bizum tenga valor probatorio en caso de premio y reparto, los expertos recomiendan:

Detallar en el concepto del Bizum el número del décimo, la cantidad aportada y el nombre del comprador/custodio.

en el concepto del Bizum el número del décimo, la cantidad aportada y el nombre del comprador/custodio. Conservar el justificante digital de la operación y compartirlo entre todos los participantes.

el justificante digital de la operación y compartirlo entre todos los participantes. Acompañar el pago de documentación adicional: fotocopia del décimo por ambas caras, lista de participantes con DNI, porcentaje correspondiente de cada uno y firma del depositario. La OCU establece que esta constancia “puede servir como prueba” en caso de conflicto.

el pago de documentación adicional: fotocopia del décimo por ambas caras, lista de participantes con DNI, porcentaje correspondiente de cada uno y firma del depositario. La OCU establece que esta constancia “puede servir como prueba” en caso de conflicto. Definir claramente quién custodia físicamente el décimo y qué mecanismos se usarán en caso de premio.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Y qué pasa si toca y surgen disputas?

En caso de que el décimo resulte premiado, el hecho de que solo una persona tenga físicamente el décimo plantea el siguiente escenario: sin prueba escrita, el depositario legal puede quedarse con todo el premio. Así lo advierte la OCU al recordar que muchos litigios nacen porque “no hay cargo de prueba” del reparto pactado. Por tanto, el Bizum puede formar parte del conjunto probatorio, pero no asegura que automáticamente te corresponda una parte del premio. Además, los bancos solo abonan el premio al portador o a quien represente legalmente al depositario, según la regulación del sorteo.

Pagar tu parte del décimo por Bizum es cómodo, rápido y cada vez más habitual. Pero si la ilusión se convierte en premio, necesitas más que un simple pago digital: necesitas un acuerdo documentado, custodia clara del billete y pruebas escritas que vinculen el pago con la participación. El Bizum es un buen inicio, no una solución completa. Si compartes Lotería de Navidad, tomarte cinco minutos para hacer un pequeño documento firmado o grupo oficial de WhatsApp puede marcar la diferencia frente a un premio… o frente a un conflicto.