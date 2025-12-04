¿Pueden retirarme la pensión si gano la Lotería de Navidad?

La respuesta depende del tipo de pensión que estés cobrando

El 22 de diciembre es una fecha marcada con ilusión en el calendario de millones de españoles. La posibilidad de que la suerte reparta el Gordo de la Lotería de Navidad revoluciona durante semanas las administraciones, las charlas entre amigos y familiares y el ambiente en las oficinas. Pero, más allá del sueño colectivo de compartir un premio millonario, hay quienes se hacen una pregunta menos festiva y más pragmática: ¿me pueden quitar la pensión si gano la lotería?

La respuesta no es la misma para todos. Depende del tipo de pensión que cobres y, sobre todo, de si esta está sujeta o no a tus ingresos anuales. Desgranamos lo que dice la normativa y lo que han aclarado instituciones como la Seguridad Social.

Si cobras una pensión contributiva

La buena noticia para los pensionistas por jubilación, viudedad, incapacidad o pensiones contributivas en general es que ganar un premio de la Lotería de Navidad no afecta a la prestación. Y es que el hecho de cobrar un premio de la Lotería de Navidad no implica perder la pensión contributiva, ya que se trata de un ingreso puntual y no periódico.

Tampoco se reduce la cuantía. Estos premios no alteran la condición de beneficiario ni obligan a renunciar a nada, porque no forman parte de los rendimientos computables habituales para estas pensiones.

En caso de que recibas un complemento a mínimos, conviene estar atento, ya que ese suplemento sí puede revisarse si el total de ingresos anuales, incluyendo el premio, supera el umbral establecido. Así lo indica el artículo 59.1 de la Ley General de la Seguridad Social: «La obtención de un premio puede afectar si eleva los ingresos por encima del límite que permite el acceso o mantenimiento del complemento».

El caso de la pensión no contributiva y las ayudas con límite de ingresos

Aquí la situación cambia. Las pensiones no contributivas, como las que perciben personas sin cotizaciones suficientes, y otras prestaciones asistenciales, como el Ingreso Mínimo Vital, dependen directamente del nivel de rentas. Por tanto, si el premio hace que superes el umbral económico, podrías perder temporalmente la prestación o ver su cuantía reducida. La ganancia patrimonial derivada del premio debe declararse y puede motivar una revisión del derecho a ciertas prestaciones condicionadas a los ingresos.

Lo mismo ocurre con otras ayudas autonómicas o municipales ligadas al umbral de rentas. Los premios no afectan directamente a la pensión de jubilación, pero sí pueden condicionar el acceso a prestaciones asistenciales si se superan los límites legales.

¿Y qué pasa con Hacienda?

Los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a una retención del 20% en el momento del cobro, pero solo si superan los 40.000 euros. Es decir, si te toca el Gordo (400.000 € al décimo), tributarás por 360.000 euros tras ese mínimo exento. Esta retención no afecta a la pensión en ningún caso, pero debes declarar el premio como ganancia patrimonial en el IRPF del año siguiente, aunque Hacienda ya haya aplicado la retención.