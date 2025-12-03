Cuántas casas podrías comprarte con el primer premio de la lotería ahora y hace 10 años

El Gordo sigue siendo una fortuna, pero cada año compra menos metros cuadrados

¿Tengo que tributar a Hacienda si tengo varios premios de Lotería de Navidad que suman más de 40.000€?

Compartir







Soñar con “El Gordo” es casi un rito nacional cada diciembre. Pero más allá de la ilusión, hay una pregunta práctica que muchos se hacen al mirar su décimo con esperanza: ¿cuántas casas podría comprarme si me tocara el primer premio? Y, sobre todo, ¿ha cambiado mucho esa cifra en los últimos diez años? La respuesta es rotunda y clara: sí, ha cambiado. Y no precisamente para bien.

Menos ladrillo por el mismo premio

El primer premio de la Lotería de Navidad lleva más de una década sin modificarse, situándose en los 400.000 euros por décimo, que son en total 4 millones por serie, una cifra que se mantiene inalterada desde 2011. Sin embargo, el precio de la vivienda ha seguido subiendo. Y eso ha erosionado de forma notable el poder de compra del gran premio navideño.

PUEDE INTERESARTE Estas son las tres terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

Según los últimos datos del Ministerio de Vivienda, el precio medio del metro cuadrado en España en el segundo trimestre de 2025 es de 2.093,5 euros/m², el más alto desde 2008. Así, con los 400.000 euros del Gordo, se podrían adquirir 191 metros cuadrados de vivienda a precio medio nacional. Suficiente para dos viviendas de 90 metros cuadrados y tener algo de margen extra para, por ejemplo, amueblar.

Pero si echamos la vista atrás, la diferencia es abrumadora. En 2015, el metro cuadrado estaba a 1.476,8 euros/m² de media. Con el mismo premio entonces se podían comprar más de 270 metros cuadrados, es decir, casi tres viviendas completas de tamaño medio.

PUEDE INTERESARTE Comprar el mismo número de siempre o jugar al azar: qué estrategia tiene más opciones de ganar El Gordo

De tres casas a dos: la erosión del poder del Gordo

La vivienda en España se ha encarecido un 41,7% en solo una década, de acuerdo con un informe reciente que recoge el incremento del valor medio de los inmuebles en todo el país.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Eso implica que, aunque el premio siga siendo el mismo, el tipo de vida que permite comprar ha cambiado: de adquirir tres casas tipo a apenas dos, y solo si se compra en ubicaciones con precio medio. En zonas como Baleares o Madrid, el número de viviendas que se pueden adquirir se reduce a una sola, y en algunos casos incluso más pequeña de los 90 metros cuadrados que habíamos establecido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y es que, como recuerdan los expertos, el precio medio en la capital española ya supera los 4.200 euros/m² en muchos distritos, lo que limita el alcance incluso de un gran premio como este. Es más, en distintas zonas del centro el precio de ese metro cuadrado llega incluso a los 10.000 euros.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El importe del Gordo no ha variado desde que se ajustó por última vez hace más de una década. La última subida de este primer premio fue en 2011, cuando se pasó de 300.000 a 400.000 euros por décimo. Desde entonces, todo ha subido… menos el premio.

Mientras tanto, quienes sueñan con un nuevo hogar gracias a la suerte navideña tendrán que hacer cuentas: el Gordo sigue siendo una fortuna, pero cada año compra menos metros cuadrados. La vivienda se encarece, los impuestos se mantienen, y la ilusión, aunque sigue intacta, ya no alcanza para lo mismo que antes.