Lotería de Navidad 2025: los números más vendidos de las principales ciudades de España

El 00093 se ha convertido en el más buscado de la Lotería de Navidad 2025

El dorsal de Marc Márquez, uno de los décimos más buscados para la Lotería de Navidad de 2025

Compartir







En las colas de las administraciones de Madrid, Barcelona o Sevilla siempre hay alguien que presume de “haber pillado el número bueno este año”. En 2025, ese número tiene nombre y apellido: 00093, el dorsal de Marc Márquez, convertido en el décimo estrella del Sorteo de Navidad y protagonista también en las principales ciudades españolas.

Según Lotería Castillo, el 00093 se ha convertido en el más buscado de la Lotería de Navidad 2025 y se ha agotado en muchos puntos de venta, impulsado por la fiebre motera tras la consecución del campeonato de mundo de MotoGP y la costumbre de jugar cifras con significado personal.

PUEDE INTERESARTE Cuando tocó la lotería a todo un pueblo menos a uno de sus vecinos

Un número que se vende (casi) en todas las grandes ciudades

Aunque Loterías y Apuestas del Estado no publica rankings oficiales de números más vendidos por ciudad, el mapa que dibujan los localizadores de décimos permite ver un patrón claro: el 00093 está presente, y muy demandado, en las principales capitales.

Las administraciones que venden el 00093 están en Madrid (Alcalá de Henares), Valencia (Alaquàs, C.C. Bonaire), Sevilla (avda. de Alemania 2) y varias localidades del entorno metropolitano de Barcelona, como Arenys de Mar, Sant Boi o Terrassa. También se ha detectado en distintos puntos de venta de Barcelona (C.C. Arenas), Benidorm y Bilbao (administraciones de Alameda Urquijo y Arenal), entre otras.

PUEDE INTERESARTE Los números 'malditos' que nunca han tocado en la Lotería de Navidad

A estos números habría que sumar otros que coinciden con fechas importantes ocurridas durante 2025, como la muerte del Papa (21 de abril), el apagón de la península Ibérica (28 de abril), o la muerte de Robert Redford (16 de septiembre) o Diane Keaton (11 de octubre)

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao: distintas tradiciones, mismo fetiche

El contexto también ayuda a entender por qué el fenómeno se amplifica precisamente en estas urbes. Madrid encabeza el ranking histórico del Gordo con 84 primeros premios, seguida de Barcelona (44), Sevilla (19), Bilbao (16) y Valencia (15), según los datos de la propia SELAE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En ciudades con tanta cultura lotera, cualquier número que se ponga “de moda” se convierte en superventas. Las administraciones céntricas concentran buena parte de la demanda y difunden el efecto arrastre del 00093.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Hay que tener en cuenta que cuando un número se viraliza, sus series se reparten por todo el país, desde barrios periféricos de grandes ciudades hasta pequeños pueblos, pero con especial peso en las capitales donde más décimos se venden.

La foto que dejan todos estos datos cruzados es nítida: en las principales ciudades españolas, el 00093 es uno de los grandes “top ventas” de 2025, hasta el punto de haberse agotado en no pocas administraciones.

Más allá del 00093: las terminaciones que siempre vuelan

Junto a este número fetiche, el gusto por determinadas terminaciones se repite año tras año y también influye en qué se vende más en cada ciudad. De esta forma, el cinco es la terminación de décimos de lotería más comprada, seguida del 3 y del 7; en terminaciones de dos cifras, las más buscadas son el 13 y el 15. Los análisis estadísticos recuerdan que el 5 es también la terminación más afortunada del Gordo, con 32 apariciones históricas, de nuevo a partir de datos oficiales de SELAE.

En la práctica, eso significa que en las administraciones de Madrid, Barcelona o Valencia se agotan antes muchos números que acaban en 5, 3 o 7, especialmente si coinciden con fechas simbólicas (bodas, nacimientos, efemérides deportivas) que cada ciudad hace suyas.