Los números 'malditos' que nunca han tocado en la Lotería de Navidad

Hay 15 terminaciones que todavía no han dado el gordo en los más de 200 años de existencia del sorteo

Estas son las tres terminaciones más premiadas de la historia de la Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre, millones de personas se encomiendan a la diosa fortuna con su “número talismán”, con el que buscan atraer la suerte (y los premios) del Sorteo Extraordinario de Navidad. Sin embargo, existe un lado más oscuro a la hora de elegir número para el décimo, y es el de la lista de los números ‘malditos’ de la Lotería de Navidad. Se trata de combinaciones que, a día de hoy, jamás han dado el Gordo.

Y no en este caso no es simple superstición, sino que se basa en datos reales recogidos en las propias estadísticas del sorteo.

Las 15 terminaciones que nunca han dado el Gordo

De este modo, el Gordo jamás ha terminado en las siguientes terminaciones de dos cifras: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Es decir, en los más de 200 años de historia de este sorteo, ninguno de esos números ha terminado dando el premio gordo a los poseedores de estos décimos. Las estadísticas podrían hacernos pensar que deberían haber salido todos los números, pero en realidad no es así, y de ahí la magia de las probabilidades y la incertidumbre de este tipo de sorteos. Porque, más allá de lo sucedido en el pasado, no hay nada que diga que uno de estos números no pueda ser el próximo que reparta millones con el Gordo de la Lotería de Navidad.

‘Zonas gafes’: millares que tampoco han visto nunca el primer premio

La “maldición” no se queda solo en las dos últimas cifras. Por ejemplo, según la estadística de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, nunca se ha cantado en el primer premio 33 combinaciones iniciales de dos cifras: es decir, hay millares completos que jamás han sido agraciados.

En esa lista se encuentran, por ejemplo, los millares que siguen a los siguientes números iniciales: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y el 88 siguen vírgenes de Gordo. Resulta curioso que jamás ha salido un premio gordo de la Lotería de Navidad que empiece por 9. Es decir: si tu décimo está en la franja 90.000–99.999, o pertenece a alguno de esos millares “gafes”, hasta hoy la estadística no te ha sonreído… aunque eso no significa que no pueda hacerlo en el próximo sorteo.

¿Sirven de algo estas listas a la hora de elegir número?

Aquí es donde las matemáticas cortan en seco el relato supersticioso. Los expertos y matemáticos insisten en que hablar de “números calientes” o malditos es pura superstición, y que la probabilidad de que salga uno u otro es la misma en todos los números de todas las terminaciones, recuerda, pese a que haya finales que nunca han aparecido en el Gordo.

Cada décimo participa con idéntica probabilidad, independientemente de su cifra final, y no les afecta los resultados pasados en ninguno de los casos.

Al final, la lista de números que nunca han tocado funciona más como combustible para la conversación de bar que como herramienta para ganar el sorteo. Si te mueves por supersticiones, quizá huyas del 09 o del 78; si te guías por la razón, sabes que un décimo acabado en 82 tiene exactamente la misma opción de convertirse en Gordo que el enésimo 85 de la cola. La estadística, al menos, ya ha puesto por escrito quiénes son los grandes “olvidados” de la suerte navideña.