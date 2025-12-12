¿Cómo y quién elige la imagen que llevan los décimos de la Lotería de Navidad 2025?

Para el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, la obra elegida es “La Natividad de la Virgen”, un óleo barroco de Juan García de Miranda

Cuando compras un décimo de la Lotería de Navidad 2025 no solo estás pagando la posibilidad de que te toque el Gordo: también estás llevando en la cartera un trocito de museo. Este año, la estampa es “La Natividad de la Virgen”, del pintor barroco Juan García de Miranda, una obra del siglo XVIII perteneciente al Museo Nacional del Prado. Pero, ¿quién decide que sea precisamente ese cuadro y no otro? ¿Y cómo se toma esa decisión?

Un proceso que arranca en enero y pasa por el Prado

En enero de cada año comienza el proceso de selección de la imagen que va a decorar el décimo del Sorteo de Navidad del 22 de diciembre. En esa primera fase, el Museo Nacional del Prado juega un papel clave ya que el propio Prado realiza una propuesta inicial de obras pictóricas, normalmente con temática de Natividad o nacimiento de Jesús, precisamente porque el sorteo se celebra en fechas navideñas.

El Prado selecciona cuadros de “valor histórico” o vinculados a efemérides del autor o de la obra, y que después “una comisión técnica de SELAE valora cuál es la más apropiada” atendiendo a criterios como el ajuste al tamaño del décimo, el color o la legibilidad del detalle. Es decir, primero El Prado propone un conjunto de obras, y luego una comisión de SELAE decide cuál encaja mejor en términos técnicos y simbólicos.

FNMT, pruebas de diseño y aprobación final

Una vez que se ha elegido la pintura, entra en juego la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM). La FNMT realiza pruebas con las obras propuestas para comprobar que se adaptan al diseño del décimo: en el caso de trípticos o composiciones complejas, se escoge solo una parte para que la imagen se vea correctamente en el pequeño formato del billete. Ese proceso incluye pruebas de color y maquetación hasta que el diseño queda cerrado alrededor de abril; a partir de ahí se comienzan a imprimir los décimos que se pondrán a la venta en julio.

El Museo del Prado recuerda, en su proyecto “Billetes de lotería. El arte con suerte”, que los décimos de los Sorteos Extraordinarios de Navidad y El Niño “se han decorado tradicionalmente con pinturas de los grandes maestros del Museo”, como El Bosco, Rafael, El Greco, Velázquez o Goya. La colaboración Prado–SELAE se presenta como una forma de hacer llegar ese patrimonio a millones de personas a través de un objeto tan cotidiano como un décimo.

¿Y qué ha pasado en 2025?

Para el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, la obra elegida es “La Natividad de la Virgen”, un óleo barroco de Juan García de Miranda, pintor madrileño del siglo XVIII. Se trata de una pintura barroca cedida por el Prado, que en esta ocasión será la imagen oficial de los décimos de 2025. Una vez más no encontramos ante una obra, la de La Natividad de la Virgen, que vuelve a unir arte religioso, tradición y difusión cultural a través de la lotería.