Se dispone de 328.000 euros, pero no se tiene en cuenta los impuestos de cada comunidad para el cálculo

Los 4 barrios de Madrid en los que puedes comprar un piso si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Si te toca el Gordo, ¿te da para ático con vistas o para caserón con huerto? La respuesta depende mucho más de tu código postal que de la suerte en sí. El primer premio de la Lotería de Navidad reparte 400.000 euros por décimo, pero Hacienda nunca se queda al margen. Y es que, estos premios solo tributan por la parte que supere 40.000 euros, aplicando un gravamen especial del 20% sobre ese exceso.

De este modo, 72.000 euros irían para Hacienda y 328.000 euros netos para el ganador de el Gordo. Esa es, de verdad, la cifra con la que puedes ir a buscar casa. A partir de ahí, entra en juego el otro gran número: el precio del metro cuadrado en la zona donde vivas.

Cuánta casa te da el Gordo según tu ciudad

El precio medio de la vivienda en España en 2.605 €/m² en noviembre de 2025, siendo este el máximo histórico registrado hasta la fecha. Con esta cifra y esos 328.000 euros netos, podrías comprar alrededor de 126 m² (328.000 / 2.605). Es decir, un piso amplio familiar en muchas ciudades medianas.

Pero la cosa cambia mucho cuando afinamos por capitales. En diciembre de 2025 la capital más cara de España era San Sebastián, con 6.411 €/m², seguida de Madrid (5.758 €/m²), Barcelona (5.089 €/m²), mientras Málaga capital se queda en 3.618 €/m². En el extremo contrario, Zamora aparece como la capital más barata, con 1.291 €/m².

Con esos mismos 328.000 euros netos del Gordo, las diferencias son abismales:

San Sebastián (6.411 €/m²) : Con esos precios, el premio te alcanzaría para unos 51 m² de vivienda (328.000 € ÷ 6.411 €/m²). Es decir, un piso pequeño, tipo dos habitaciones justitas, en la capital más cara del país.

: Con esos precios, el premio te alcanzaría para unos 51 m² de vivienda (328.000 € ÷ 6.411 €/m²). Es decir, un piso pequeño, tipo dos habitaciones justitas, en la capital más cara del país. Madrid (5.758 €/m²) : Con el valor medio de la capital, el Gordo se transforma en unos 57m² (328.000 € ÷ 5.758 €/m²). Un buen piso de una o dos habitaciones en un barrio medio, pero lejos del tópico del “pisazo” sin hipoteca.

: Con el valor medio de la capital, el Gordo se transforma en unos 57m² (328.000 € ÷ 5.758 €/m²). Un buen piso de una o dos habitaciones en un barrio medio, pero lejos del tópico del “pisazo” sin hipoteca. Barcelona (3.811 €/m² ): En la capital catalana, el premio se traduce en unos 64 m² (328.000 € ÷ 5.089 €/m²). Piso cómodo, sí; mansión frente al mar, no tanto.

): En la capital catalana, el premio se traduce en unos 64 m² (328.000 € ÷ 5.089 €/m²). Piso cómodo, sí; mansión frente al mar, no tanto. Bilbao (3.811 €/m²) : Comprar en la capital de Euskadi con dinero de la lotería significa moverse en torno a 86 m² (328.000 / 3.811). Un piso medio en una de las ciudades más tensionadas del país.

: Comprar en la capital de Euskadi con dinero de la lotería significa moverse en torno a 86 m² (328.000 / 3.811). Un piso medio en una de las ciudades más tensionadas del país. Málaga capital (3.618 €/m²) : Aquí el premio similar a Bilbao, ya que hablamos de unos 90 m² (328.000 / 3.618). Piso familiar estándar, tres habitaciones si ajustas bien.

: Aquí el premio similar a Bilbao, ya que hablamos de unos 90 m² (328.000 / 3.618). Piso familiar estándar, tres habitaciones si ajustas bien. Zamora (1.291 €/m²): En la capital más barata, el salto es brutal: con el Gordo podrías comprar cerca de 254 m² (328.000/1.291) Es decir, una casa enorme o dos viviendas medianas, según producto y ubicación.

Comunidades más caras y más baratas

Si en lugar de capitales miramos comunidades autónomas, el contraste se acentúa. Según el análisis de Idealista sobre precios por provincia y comunidad a cierre de 2025, recogido por medios económicos, Baleares supera los 5.100 €/m², mientras que Extremadura ronda los 1.000 €/m² de media.

Tomando como referencia esos valores, en Baleares (≈ 5.115 €/m²) el Gordo pagaría del orden de 64 m², por su parte, en Extremadura (≈ 1.001 €/m²), la misma cantidad se traduce en unos 325–330 m². Entre medias se sitúan comunidades como Madrid (en torno a 4.400–4.500 €/m²), Euskadi (por encima de los 3.300 €/m²) o Andalucía, con marcadas diferencias internas entre provincias de costa e interior.

Si nos alejamos de las grandes capitales, el premio del Gordo vuelve a “ensancharse”. En la provincia de Lugo, por ejemplo, el precio medio sería de 1.089 €/m² en noviembre de 2025. Haciendo la operación matemática que ya nos sabemos, el resultado sería una casa de cerca de 300 metros cuadrados.

Es decir, el premio permitiría comprar un piso amplio en la capital y todavía reservar parte para una segunda vivienda en un municipio más barato, o directamente una casa grande en un pueblo con terreno. De hecho, herramientas de valoración como la de Idealista sitúan el precio medio de publicación en el municipio de Lugo en torno a 1.170 €/m², con barrios como San Roque–As Fontiñas por encima de los 2.000 €/m² y otros mucho más asequibles.

Esa brecha se repite en buena parte de la España rural: el Gordo no solo paga una vivienda digna, sino que puede suponer una pequeña “operación inmobiliaria” familiar (casa habitual + segunda residencia, vivienda para los hijos, etc.).