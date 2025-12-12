Qué comunidad autónoma gasta más dinero en Lotería de Navidad

Castilla y León lidera el ranking de gasto por habitante, pero Madrid reina en recaudación

En todas las tertulias de bar hay una respuesta rápida a la pregunta de quién “se deja más” en la Lotería de Navidad, independiente a quién realice realmente el mayor desembolso. Lo habitual es soltar un “los madrileños”, “los andaluces”, “los gallegos…” sin tener muy claros los verdaderos porqués que lo sustenten. Pero los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) dejan esta discusión muy clara para el Sorteo de Navidad 2025.

La fotografía más reciente de gasto no sale de las ventanillas, sino de la consignación por habitante: el cálculo que hace SELAE de cuántos décimos se ponen a la venta en cada comunidad, dividido por su población. Es la referencia que usan los medios cuando hablan de “lo que se gastará de media cada español”.

Castilla y León: la que más gasta por persona

Según los últimos datos difundidos por SELAE para el Sorteo de Navidad 2025, Castilla y León vuelve a ser la comunidad en la que más dinero se gasta por habitante en Lotería de Navidad, con 121,28 euros de media. Le siguen Asturias (119,67€) y La Rioja (113,96€).

Los mismos datos sitúan el gasto medio en España en 76,08 euros por persona en 2025, es decir, Castilla y León juega casi el doble que la media nacional.

Este patrón no es nuevo. En 2023 y 2024, ya era Castilla y León la autonomía líder en gasto per cápita, con 113,53€ en 2023 y 117,76€ en 2024, siempre por encima de cualquier otra región.

¿Y en euros totales? Madrid manda en la “caja”

Otra cosa es dónde se mueve más dinero en términos absolutos, es decir, cuántos millones de euros en décimos se venden en cada comunidad.

Los datos del dossier de SELAE para 2024, muestran que Madrid lidera la venta, con 575,08 millones de euros consignados, seguida de Andalucía (522,7 millones), Cataluña (446,1 millones) y Comunidad Valenciana (426,3 millones).

Para 2025, la tendencia promete mantenerse, con la Comunidad de Madrid volviendo a encabezar la consignación nacional con 596,4 millones de euros, con un gasto medio de 85 euros por habitante.

El mapa norte e interior frente a las grandes metrópolis

Si se mira el ranking completo, el “club de los grandes gastadores per cápita” en 2025 lo forman sobre todo comunidades del norte e interior:

Castilla y León (121,28 €/hab.),

Asturias (119,67 €/hab.),

La Rioja (113,96 €/hab.),

Aragón, Cantabria y País Vasco por encima de los 87–100 euros.

En el lado contrario, según los datos de consignación de SELAE, las que menos gastan por persona siguen siendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, junto con Baleares y Canarias, muy por debajo de la media estatal.

Este contraste norte/interior frente a periferia turística se repite año tras año y se explica, según apuntan los propios análisis de prensa a partir de los datos de Loterías, por una mezcla de tradición muy arraigada, envejecimiento poblacional y cultura de juego colectivo (participaciones de asociaciones, peñas, bares o cofradías) en la España de interior.

En definitiva, la comunidad autónoma que más dinero gasta por persona en la Lotería de Navidad 2025 es Castilla y León. La que más dinero mueve en total (en millones de euros) es la Comunidad de Madrid. Todo lo demás —las colas, los amuletos, el número “de toda la vida”— es folklore estadísticamente entrañable, pero la radiografía precisa de quién se juega más el bolsillo la sigue dictando, año tras año, la fría consignación de SELAE.