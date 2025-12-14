Esta es la terminación en la que suele acabar el gordo de la Lotería de Navidad

La cifra final que más veces ha llevado el Gordo es el 5: ha salido 32 veces

Los números 'malditos' que nunca han tocado en la Lotería de Navidad

Si en cada administración de Lotería hay una batalla silenciosa, es por la terminación del décimo. El 22 de diciembre se repite siempre la misma pregunta: “¿Cuál es la que suele llevarse el Gordo?” Los datos históricos son bastante claros… y no, no son un simple mito de ventanilla.

El 5, el “rey” de las terminaciones del Gordo

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, la cifra final que más veces ha llevado el Gordo es el 5: ha salido 32 veces como última cifra del primer premio. Es decir: si miras solo la última cifra, el histórico favorece de forma clara a los números acabados en 5.

Por detrás, las terminaciones 4 y 6 forman un segundo pelotón muy competitivo: han sido cifra final del Gordo en 27 ocasiones cada una, según los datos históricos de este icónico sorteo.

En el extremo contrario, la cifra final menos repetida es el 1, seguida del 2 y del 9, de acuerdo con ese mismo recuento.

Y si miramos las dos últimas cifras

Cuando se amplía el foco a las dos últimas cifras del Gordo, también aparecen patrones llamativos. Desde el histórico primer sorteo de Lotería de Navidad de 1812, el podio es el siguiente:

La terminación 85 ha sido la más afortunada: el Gordo ha acabado en 85 en 7 ocasiones. Le sigue la 57, que ha salido seis veces. Justo detrás están las terminaciones 75 y 64, que se han repetido cinco veces cada una.

Las terminaciones “malditas” que nunca han visto el Gordo

En el lado opuesto del tablero están las terminaciones que nunca han coronado el primer premio. Esta es la lista completa de las dos últimas cifras que jamás han sido terminación del Gordo: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Eso no significa que sean “imposibles”, pero sí que, en más de dos siglos de sorteos, no han tenido todavía su gran mañana en el Teatro Real.

¿Sirve de algo jugar “a favor” de la estadística?

Aquí llega el jarro de agua fría. Los matemáticos recuerdan una y otra vez que, aunque el 5 haya sido la terminación más agraciada, cada año todos los números del 00000 al 99999 tienen exactamente la misma probabilidad de salir: 1 entre 100.000 (0,001%). O dicho de otro modo: que un Gordo haya terminado muchas veces en 5 no aumenta la probabilidad de que vuelva a pasar; es solo el efecto acumulado de un sorteo que se celebra desde 1812.

Aun así, los datos explican por qué, cuando pides un décimo, el lotero te sonríe si le preguntas por terminaciones en 5, 85 o 57… y por qué frunce el ceño si le pides un número rematado en 25 o 09: no porque estén “malditos”, sino porque la tradición, la memoria y la estadística histórica tiran en otra dirección. La suerte, sin embargo, seguirá saliendo del bombo con la misma indiferencia matemática de siempre.