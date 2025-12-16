Álex Aragonés 16 DIC 2025 - 11:00h.

Otra mujer encontró los décimos y llamó al 112: "Había un nombre escrito que hacía pensar que alguien les echaría mucho de menos"

¿Cómo y quién elige la imagen que llevan los décimos de la Lotería de Navidad 2025?

Compartir







BarcelonaEl Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se convierte cada 22 de diciembre en un momento del año donde la esperanza y la superstición cogen otra dimensión. Décimos con todo tipo de terminaciones que acaban en manos de propietarios que, como una señora en un pueblo de Cantabria, tratan de buscar la suerte con mayor ímpetu a través de 60 billetes que parecía haber perdido.

La historia del medio centenar de décimos perdidos se remonta al pasado 3 de diciembre en el distrito del Eixample de la la capital catalana. Concretamente, en un banco donde pareció una bolsa repleta de números para el sorteo navideño.

PUEDE INTERESARTE Cómo afecta a tu pensión ganar la lotería

Allí, una mujer se encontró esta bolsa, que no era suya, y llamó al teléfono de emergencias 112. Un acto de buena fe con el que trató de aportar su grano de arena y encontrar a la persona que había perdido los 60 décimos de lotería de Navidad.

"Empezamos a estirar el hilo, con paciencia e ilusión"

"Había un nombre escrito que hacía pensar que alguien les echaría mucho de menos", ha explicado la Guardia Urbana de Barcelona sobre un suceso en el que actuaron tras recibir la alerta ciudadana.

De este modo, una patrulla se desplazó hasta el banco en cuestión para recoger la bolsa: "Desde nuestra Oficina de Hallazgos, empezamos a estirar el hilo, con paciencia e ilusión". Una acción que acabó de la mejor manera al encontrar a la propietaria que había perdido los 60 décimos comprados por 1.200 euros, aunque su valor podría ser mucho más mayor el próximo 22 de diciembre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La propietaria se encontraba en un pueblo de Cantabria", ha informado el cuerpo policial de la capital catalana, que hizo llegar los décimos perdidos a la mujer tras un desenlace afortunado: "Los pequeños actos cuentan más que nunca. Un cuento de Navidad...con final feliz. Gracias por ayudarnos a cuidarnos entre todos", ha culminado la Guardia Urbana.