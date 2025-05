La plataforma Marea de Residencias interpuso una demanda colectiva de 109 familias que ahora empieza a ver sus efectos

Imputan a dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las muertes en residencias durante la pandemia

Han pasado cinco años pero es la primera vez que se imputa a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid directamente implicados en los protocolos de la pandemia. Unos protocolos que impidieron el traslado de quienes estaban en silla de ruedas o sufrían algún tipo de deterioro cognitivo. En esos casos debían quedarse en residencias que no estaban medicalizadas. Muchos murieron por efecto del COVID en sus habitaciones. Los dos ex altos cargos tendrán que declarar el próximo lunes. Se les imputa un delito de denegación de atención sanitaria por cuestión de edad.

Las demandas de las familias se han archivado en decenas de ocasiones. Esta vez se da un paso significativo. ¿Por qué ahora? Tal y como explica el periodista David Jiménez, del área de Sociedad de Informativos Telecinco, a lo largo de estos años, familiares de fallecidos en las residencias de Madrid han llegado a interponer hasta 300 querellas contra la Comunidad de Madrid, contra gestores y contra médicos de residencias.

"Todas esas querellas se han ido archivando y ante estos resultados se creó una plataforma, la plataforma Marea de Residencias, que hace pocos meses interpuso una demanda colectiva de 109 familiares de fallecidos", explica Jiménez.

Se estudia una por una cada demanda

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ahora con esa demanda es dividirla en diferentes áreas judiciales y está estudiando una a una cada caso. "Hay una decena que ya han sido archivados y otros todavía están siendo analizadas", señala el periodista.

Cabe recordar que hubo tasas de mortalidad más altas en residencias de otras comunidades y hubo también protocolos en otras comunidades. ¿Cuál es la particularidad de Madrid? Hay constancia de hasta seis protocolos en seis comunidades diferentes, pero en algún caso, por ejemplo, desde el principio se hablaba solo de recomendaciones de no derivar a hospitales y en otros casos se establecían vías alternativas a la hospitalización, como son centros o dispositivos especiales donde atender a los mayores.

"En Madrid, en lo peor de la pandemia, se habló de medicalizar las residencias, pero eso finalmente no ocurrió", concluye el periodista.