Las empresas ferroviarias están desviando "algunos" de los viajes afectados a Atocha

Caos en Chamartín por "la caída de la tensión eléctrica en la estación": los trenes de alta velocidad tratan de recuperar la actividad

Compartir







Continúa el caos y la desesperación en la estación Madrid-Chamartín, donde no operará este jueves ningún tren con origen y destino Castellón, Valencia, Alicante y Murcia. Adif ha informado que algunos operadores ferroviarios están derivando esos trayectos a la estación de Atocha.

Mientras, en el vestíbulo e inmediaciones de Chamartín son muchas las personas agolpadas que esperan más información sobre sus viajes. En redes sociales, son muchas las imágenes y vídeos que han compartido los usuarios.

PUEDE INTERESARTE Una incidencia en los sistemas de señalización provoca retrasos en trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

“Mira que tengo ganas de irme de Madrid y no hay manera. Reina un caos en Chamartín que en 40 años de viajes no había visto en país alguno. Cientos de personas hacinadas en la estación desde mediodía”, denuncia Luis Landeira en X.

PUEDE INTERESARTE Un robo de cable provoca retrasos en trenes de las líneas de media, larga distancia y mercancías entre Palencia y Cantabria

A mediodía se suspendía la circulación de alta velocidad por la salida del eje de la locomotora de cola de un tren que estaba entrando en la estación. Ello ha producido una falta de suministro eléctrico que ha suspendido toda la circulación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tal y como informa Adif, se han recuperado las circulaciones con el Norte (Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria), aunque algunos usuarios reportan demoras en las salidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La salida de la vía de esa locomotora sobre las 14:00 ha producido una falta de suministro eléctrico en la estación que ha provocado la interrupción del tráfico de los corredores de alta velocidad que tienen origen y destino en la estación (los que unen Madrid con la Comunitat Valenciana, Galicia y el norte).

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los trabajos se centran en la retirada del tren accidentado, para posteriormente poder reparar los posibles daños causados en la catenaria, la vía y las instalaciones, además de recuperar la tensión en todas las vías afectadas.

Técnicos de Adif han recuperado ya la tensión en parte de la estación, lo que ha permitido ir activando los tráficos con el norte peninsular en torno a las 15:00 horas, añade la compañía, que señala que siguen trabajando para poder recuperar el resto de circulaciones lo antes posible.

Los corredores de alta velocidad que tienen origen y destino en Atocha, que conectan con Barcelona y el sur peninsular, operan con normalidad, como también los tráficos de media distancia convencional y cercanías.

Miles de pasajeros afectados

Los tres operadores de alta velocidad se están viendo afectados por esta incidencia, con más intensidad en el caso de Renfe, con ocho servicios de AVE, Avlo, Alvia e Intercity; un servicio de Ouigo a Alicante, y otro de Iryo a Valencia, con salidas previstas entre las 13:40 y las 15:15.

Viajeros afectados por esta suspensión del servicio están contando en redes sociales que las compañías les han comunicado retrasos de entre una y dos horas. Centenares de personas esperan información en el vestíbulo de alta velocidad de a estación madrileña, que pasadas las 15:00 horas estaba colapsada, aunque en el resto de la estación el tráfico de personas discurría con normalidad, según ha comprobado EFE.

Iryo ha explicado a EFE que hay doce trenes y 4.300 pasajeros afectados, mientras que Renfe y Ouigo no han detallado las cifras de trenes y pasajeros afectados