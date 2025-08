Los pasajeros cuentan que el interior de la cabina del avión que recibió el impacto de un pájaro se llenó de humo

Un avión que cubría la ruta entre Madrid-París tiene que aterrizar de emergencia tras el impacto de un ave

Un avión de la compañía Iberia que cubría la ruta entre Madrid y París tuvo que regresar de emergencia este domingo por la tarde al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras sufrir el impacto de un ave de grandes dimensiones pocos minutos después del despegue. Tanto los pasajeros como la tripulación resultaron ilesos, según han confirmado fuentes de la compañía y del control aéreo.

"Conforme a los protocolos de seguridad establecidos en estas situaciones, el comandante solicitó autorización para regresar al aeropuerto de origen, donde la aeronave aterrizó de forma segura. Toda la tripulación del vuelo, pilotos y tripulantes de cabina, actuaron con máxima profesionalidad para solventar la situación y atender al pasaje.", explicó la compañía aérea.

"Al generarse ese humo en la cabina, nuestra visibilidad se reduce drásticamente. Es un combo de emergencias que han gestionado de una manera brillante", afirma Ángel González, subdirector del departamento técnico de SEPLA.

El relato de uno de los pasajeros sobre lo que se vivió en cabina

Los pasajeros del avión sufrieron momentos muy inquietantes y de incertidumbre cuando el humo del impacto se coló en la cabina y las mascarillas de oxígeno se desplegaron en los asientos: "Nadie sabía qué hacer porque empezó a salir humo, y me ardían los ojos y la nariz. No se podía respirar por lo que todo el mundo empezó a utilizar las mascarillas. Me temblaban las manos y me quemaba el pecho", explica Giancarlo Sandoval, pasajero del avión.

El incidente se produjo en torno a las 18.30 horas, cuando la tripulación del vuelo IB579 con destino al aeropuerto parisino de Orly comunicó al control aéreo el impacto con un ave, que habría causado daños visibles en el cono frontal del avión, según muestran imágenes compartidas en redes sociales. En ese lugar se encuentran elementos de gran importancia a nivel electrónico como son el radar meteorológico.

Así fue la actuación de la tripulación

A través de su perfil oficial en la red social X, Controladores Aéreos de España informó de la situación y destacó la rápida actuación de la tripulación, que solicitó regresar al aeropuerto en situación de emergencia. "La tripulación del vuelo saliendo de Madrid-Barajas con destino París nos comunica impacto con ave. Solicitan regresar a Barajas en emergencia", señalaron en la publicación.

Tras la alerta, se activó el protocolo de seguridad aérea. El vuelo recibió prioridad absoluta para aterrizar y fue dirigido a la pista 32L, donde los servicios de emergencia del aeropuerto ya se encontraban desplegados. El aterrizaje se llevó a cabo sin incidentes adicionales, y los bomberos realizaron la correspondiente revisión técnica de la aeronave. Iberia ha explicado que "para garantizar la continuidad del viaje de los pasajeros afectados, Iberia programó un vuelo de recuperación, el IB0041, que despegó de Madrid con destino París-Orly a las 20:00 horas".

Desde el colectivo de controladores aéreos han agradecido el "gran trabajo de la tripulación", que permitió que el incidente se resolviera sin mayores consecuencias. La aeronave implicada es un Airbus A321XLR, modelo de nueva generación destinado a cubrir rutas de medio y largo alcance.