Un joven de 25 años, hospitalizado grave tras sufrir un golpe de calor en el metro de Madrid

Los sanitarios le aplicaron medidas para rebajar su temperatura corporal, que superaba los 41 grados

La exposición prolongada al calor se acumula y el cuerpo no logra recuperarse

MadridUn joven de 25 años se encuentra en estado grave tras sufrir un golpe de calor este sábado por la noche en el metro de Madrid, según han informado los servicios de Emergencias.

Pasadas las 21:00 horas, los vigilantes del transporte público han sacado a la calle Ginzo de Limia número 47, en la boca de la estación de Herrera Oria, en la Línea 9, a un varón que había comenzado a sentirse mal en el suburbano.

El Samur Protección Civil atendió al joven y le aplicó medidas como suero frío, manta de frío u hielo para reducir su temperatura corporal, que superaba los 41 grados, ha informado Emergencias Madrid. A continuación, fue intubado y trasladado al Hospital de La Paz.