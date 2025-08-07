La exposición prolongada al calor se acumula y el cuerpo no logra recuperarse
El efecto acumulativo del calor afecta especialmente a las personas vulnerables como los mayores o pacientes con enfermedades crónicas
Las temperaturas extremas elevan las muertes por calor: más de 1.400 personas en lo que va de año
La actual segunda ola de calor ha elevado el número de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas hasta las 90 víctimas, y la situación aún no ha concluido. Las previsiones indican que el calor persistirá varios días más, lo que incrementa el riesgo para la salud pública.
Los expertos señalan que la exposición prolongada al calor provoca un efecto acumulativo en el cuerpo, que no dispone del tiempo necesario para recuperarse entre jornadas sucesivas de temperaturas extremas. Este fenómeno representa un riesgo especialmente elevado para las personas vulnerables, como mayores o pacientes con enfermedades crónicas.
Las altas temperaturas pueden desencadenar problemas como golpes de calor y descompensaciones, agravando patologías previas. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, se deshidratan con rapidez; los pacientes oncológicos o quienes padecen trastornos del sistema inmunológico también presentan un riesgo elevado ante este tipo de fenómenos.
Falta de costumbre a estas temperaturas
Uno de los colectivos más afectados es el de los mayores, que en muchos casos pueden experimentar una fuerte elevación de la temperatura corporal sin ser conscientes de ello, lo que puede derivar en consecuencias potencialmente mortales.
En regiones como Galicia, se han registrado 210 muertes atribuidas al calor en solo dos meses y medio. Este incremento se explica por el envejecimiento de la población y la falta de adaptación a condiciones térmicas extremas que hasta hace poco no eran habituales en ciertas zonas del país.
Factores ambientales como la humedad agravan la situación, ya que potencian la sensación térmica y dificultan la regulación natural de la temperatura corporal. A mayor humedad, mayor es el impacto del calor sobre el organismo.
Ante este escenario, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de seguir medidas preventivas como permanecer en la sombra, hidratarse constantemente y evitar la exposición directa al sol, especialmente durante las horas centrales del día.