El incendio ha iniciado en un vehículo y se ha propagado a otros nueve

El suceso podría haberse originado después de que un usuario arrojara una colilla sobre una zona de césped seco

Compartir







MadridEl parking exterior del centro comercial Xanadú, en Arroyomolinos (Madrid), ha sufrido este martes un incendio que se ha iniciado en un vehículo y se ha propagado a otros nueve que han quedado prácticamente calcinados, un incidente que no ha dejado heridos, según han indicado a EFE fuentes del 112.

El suceso se podría haber originado después de que un usuario que esperaba el autobús, junto a uno de los laterales del centro comercial, arrojara una colilla sobre una zona de césped seco, según ha confirmado El Periódico de España. El caso será investigado por la Policía de Arroyomolinos, municipio madrileño en el que se encuentra el centro comercial

El fuego se ha iniciado a las 19:20 horas en el parking exterior del centro, adonde se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y han controlado el incendio.

Además, han destacado que el fuego no ha afectado al interior del centro comercial, ni a las zonas de pasto o vegetación cercanas, por lo que no ha existido riesgo de propagación.

Según han indicado desde el 112, se ha solicitado a las personas que estuvieran dentro del centro comercial que permanecieran en su interior y se ha pedido que siguieran las indicaciones de los equipos de seguridad.