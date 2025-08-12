Impulsado por rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora, el fuego avanzó seis kilómetros en solo 40 minutos

Última hora de los incendios en España, en directo: el incendio forestal de Tarifa, en Cádiz es intencionado

Compartir







MadridEl incendio en la localidad madrileña de Tres Cantos se propagó con una gran velocidad causando la angustia de todos los vecinos afectados por la proximidad de las llamas. Impulsado por rachas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora, el fuego, declarado a aproximadamente las 19:45 horas de ayer, lunes 11 de agosto, avanzó seis kilómetros en solo 40 minutos, primero hacia el este y luego hacia el sur, como informa en el vídeo María Fente.

Sobrecogidos por su tamaño y la rapidez con la que se movían las llamas, los vecinos vivieron con angustia la evolución del incendio, que se ha cobrado la vida de una persona tras sufrir gravísimas quemaduras cuando intentaba salvar a sus caballos en una hípica de Soto de Viñuelas.

PUEDE INTERESARTE Ocho pueblos de León amenazados por los incendios con hasta 3.700 desalojados en la comunidad

Los vecinos afectados por el incendio de Tres Cantos, entre la angustia y la tristeza

En apenas dos horas, el cielo se tiñó completamente de rojo en Tres Cantos, donde los vecinos, angustiados, se resignaban contemplando desde sus viviendas cómo las llamas se acercaban: “¡Eso va a peor!”, exclamaban algunos, con el humo viéndose desde cualquier parte de la localidad y el olor del incendio extendiéndose también por múltiples zonas de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Detienen al autor del incendio en Mombeltrán que arrasó el Valle del Tiétar: lo habría provocado por interés laboral

“No sabemos si podemos irnos a casa, si nos tenemos que ir… No sabemos nada”, contaba una joven, nerviosa, en los primeros momentos del incendio, entre la incertidumbre y el temor por lo que estaba ocurriendo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las fuertes rachas de viento, junto a la vegetación y las altísimas temperaturas, avivaron el fuego de forma incontrolable. En muy poco tiempo, avanzó hasta devorar la hípica de Soto de Viñuelas en la que se encontraba el hombre fallecido, que trataba de evacuar en esos momentos a más de una veintena de caballos.

La virulencia del fuego fue tal que, de hecho, provocó explosiones como la de una torre de alta tensión, llegando a alcanzar a las viviendas poco después. Cientos de familias de Soto de Viñuelas y Fuente del Fresno tuvieron que ser evacuadas, con bomberos y medios aéreos trabajando para extinguir un fuego que a los vecinos no se les olvidará nunca.

“Mi sentimiento es de tristeza absoluta”, cuenta una mujer, ante el escenario de una localidad devorada hoy por las llamas.